Deux astuces de génie pour bien emballer ses cadeaux de Noël

Emballer les cadeaux: la galère annuelle de Noël. Une enquête menée auprès de 2.000 Américains a même indiqué que pour 52% d'entre eux, cette étape constituait l'angoisse numéro 1 des fêtes de fin d'année. Lennia McCarter, professionnelle des paquets cadeaux, a entendu votre détresse et vous livre ses astuces. Bande de veinards.

Newsweek a révélé que 51% du panel interrogé était prêt à tout pour éviter la tant redoutée épreuve de l'emballage. Y compris payer un professionnel. Mais pas de dépenses inutiles: Lennia McCarter, mère au foyer et véritable star sur TikTok, a tout prévu.

Sur le podium des empaquetages les plus hasardeux et techniques, les ballons de sport occupent la troisième place. Pour 45% des Américains, ces objets sont les plus difficiles à emballer. Mais c'est sans compter sur la méthode de la jeune femme. En suivant les étapes ci-dessous, Lennia McCarter vous apprend à faire une pochette afin d'y glisser votre cadeau.

Pour cela, placez le ballon sur le papier pour déterminer la quantité de matière à utiliser. Mesurez la largeur de la base de la pochette en plaçant l'objet sur le bas de l'emballage, puis pliez cette partie. Repliez et aplatissez les coins afin de créer un losange. Pliez ensuite le bas et le haut du losange obtenu afin de constituer la base de votre pochette, puis collez-les. Enfin, fixez les bords de votre emballage avec du ruban adhésif. Glissez le ballon dans la pochette. Et voilà! Le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à fermer votre contenant.

En revanche, cessez de vous obstiner à emballer des vélos, élus par 55% de l'échantillon comme étant le cadeau le plus difficile à empaqueter. Un simple ruban rouge fera très bien l'affaire. En plus, ce n'est pas comme si la forme de l'objet laissait beaucoup de suspense.

Pas de ruban adhésif? Pas de panique

Alors que vous étiez en session acharnée d'emballages de cadeaux de Noël, malheur, vous n'avez plus de ruban adhésif. Inutile de vous lamenter sur votre sort, il est tout à fait possible de continuer les empaquetages sans. En plus, cela contribuera à sauver la planète puisque le ruban adhésif contient du plastique qui ne peut être recyclé.

Pour ce faire, placez l'objet à offrir au milieu de votre papier. Pliez un coin de l'emballage et glissez-le derrière votre cadeau. Utilisez votre main gauche et votre index pour plier le côté droit du papier. Répétez l'opération sur le côté gauche. Rabattez vos pliages vers l'intérieur. Pliez les coins supérieurs et abaissez-les sur le dessus. Prenez le coin supérieur (que vous venez de replier sur votre cadeau) et rentrez-le dans la fente du bas. Pliez-le soigneusement pour le maintenir en place.

Alors maintenant, même par flemme ou par pénurie de ruban adhésif, vous n'avez plus aucune excuse pour offrir des cadeaux piètrement emballés. Il suffit de mettre un peu de bonne volonté (et d'avoir une bonne connexion internet).