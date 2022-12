Onze champagnes à (re)découvrir en cette fin d'année

Temps de lecture: 4 min

Le vin de la Champagne éternelle s'impose à la fin de l'année. C'est dans ces jours de vie festive qu'il faut le servir à l'apéritif, pendant les repas ou quand vous en éprouvez l'envie: le champagne est un élixir ancestral, rituel.

Quelles étiquettes? Quelles maisons choisir? Quel type de vin, blanc ou rosé, nobles cuvées ou champagnes bien choisis? De marques fameuses ou de vignerons cotés, il s'agit d'être sûr de son choix. Le vin des sacres royaux, du bonheur partagé se mérite: on n'improvise pas le cadeau liquide venant des coteaux champenois.

Voici une sélection d'une dizaine de vins à la noble pétillance.

Ruinart

C'est la plus ancienne maison de Champagne, née en 1729 quand les vins de Reims, d'Épernay, d'Aÿ (les villes des origines) ont fait leur apparition à la cour royale et chez les nobles bien nés qui ont eu la chance d'être initiés à la dégustation de ce vin qui pétillait dans les verres.

Ô miracle de la fermentation jamais vue auparavant! Le hasard a voulu que ce soit un drapier qui a lancé la mode du vin blond: «un passeport pour le bonheur immédiat», écrit Léon Mazzella dans le Dictionnaire chic du vin.

Fondée par Nicolas Ruinart, la marque rémoise a été intégrée au XXe siècle dans le groupe Moët et Chandon en 1983. Elle se maintient au sommet de la qualité grâce à un remarquable blanc de blancs: il y a un goût Ruinart lié à la finesse des cuvées qu'il faut laisser s'épanouir en bouteille. À coup sûr, le rosé est de la même élégance et très à la mode.

À partir de 56 euros la bouteille.

Moët et Chandon

C'est la grande maison d'Épernay, un phare pour le nombre de bouteilles produites (dix millions environ pour le brut), et pour la régularité étonnante des cuvées. Il y a du Moët partout sur le globe, la marque de LVMH porte haut les couleurs et la finesse du vin pétillant.

À partir de 27 euros la bouteille.

Pol Roger

La maison familiale de la famille éponyme reste une icône authentique de la Champagne exemplaire pour la précision et la régularité des vins. Les dégustateurs britanniques vénèrent ces bruts de haute saveur: 1,6 million de bouteilles remuées manuellement par an.

Les vins étaient traditionnellement servis à la table de la défunte reine d'Angleterre et de ses invités. Ils vieillissent dans 7 kilomètres de caves: seulement dix millésimes en trente ans. La rareté, c'est la qualité. La cuvée Winston Churchill est une sorte de chef-d'œuvre.

À partir de 37 euros la bouteille.

Krug

Intégrée dans le groupe LVMH, la marque au goût si fin est plébiscitée par les vrais champagnophiles. Et à l'export, au Japon, elle fait un malheur. Disons qu'elle détient une position de leader dans le monde des champagnes. Krug n'a pas besoin d'être millésimé pour plaire à ses amateurs: il y a là une espèce de miracle grâce à la puissance du vin tendu, long et délicieux en bouche. Krug est un exemple quasi parfait de l'art champenois, d'un style inimitable.

À partir de 229 euros la bouteille.

Veuve Clicquot

C'est la deuxième marque de la Champagne en volume et la première vendue aux États-Unis. On cite le chiffre de huit millions de bouteilles annuelles, ce que la maison de Reims ne souhaite pas confirmer. Il reste que le vin offre une puissance, une fraîcheur et une harmonie magistrales.

De plus, l'âge et le temps façonnent les cuvées avec une régularité exemplaire. Est-ce l'effet du terroir, des sélections, des exigences des élaborateurs? Oui, assurément. «L'Extra Brut est un assemblage aux notes d'épices et d'agrumes confits», indique un connaisseur de la marque.

À partir de 45 euros la bouteille.

Billecart-Salmon

Voici une maison familiale implantée à Mareuil-sur-Aÿ dont les gérants portent le nom de la marque d'une qualité régulière. Le blanc de blancs et le rosé Élisabeth Salmon sont cités par de bons dégustateurs. Le vieillissement au-delà de cinq ans est recommandé et la cuvée Nicolas François Billecart 1999 est admirable.

La maison produit deux millions de bouteilles par an. Jamais la marque n'a été aussi bien considérée par les amateurs.

À partir de 41 euros la bouteille.

Henriot

C'est Joseph Henriot, disparu en 2015, qui a relancé la maison, secondé par Gilles de Larouzière, son neveu. Les grandes maisons de Champagne ont besoin de cadres, de responsables bien au fait des évolutions viticoles ainsi que de beaux raisins bien élevés par des passionnés du pinot noir et du chardonnay.

Disons-le, Henriot est une marque pour l'élite des champagnophiles sensibles à l'harmonie, à la plénitude des bruts bien nés.

À partir de 40 euros la bouteille.

Taittinger

C'est la marque de la famille Taittinger de Reims qui a fait des progrès de géant en quelques décennies. Elle s'est attachée à personnaliser, à affirmer le style et l'élégance de cette maison en plein boom.

Des bruts Taittinger, de grandes cuvées de prestige sont présentes sur les meilleures cartes des vins en France et dans les grand pays élus par la famille, qui a placé aux commandes des membres de la fratrie Taittinger. Il s'agit d'être leader et jamais la maison n'a été aussi bien conduite: bon sang ne saurait mentir.

À partir de 40 euros la bouteille.

Gosset

C'est la plus ancienne marque de la Champagne des rois (XIVe siècle), des princes et des bourgeois qui veulent boire et offrir le meilleur de l'appellation: une pionnière des vins blonds.

En quelques décennies, la maison d'Aÿ, berceau de la Champagne, a forgé une très belle clientèle dans la restauration étoilée et il y a une sacrée concurrence. La Grande Cuvée rivalise avec les stars du vin blond, de Dom Pérignon à Cristal de Roederer.

À partir de 39 euros la bouteille.

Deutz

À l'origine, en 1584, c'était une maison de vins franco-allemande qui a su se forger une identité forte dans l'élite des champagnes bien nés, installés et suivis par de bons dégustateurs.

La cuvée «Classic» représente 86% des volumes, mais le rosé millésimé a les faveurs des singuliers buveurs. À découvrir.

À partir de 42 euros la bouteille.

Perrier-Jouët

Le maison d'Épernay renvoie à l'histoire très humaine de la marque fondée par l'union de deux familles: les Perrier et les Jouët, initiateurs d'un champagne célébrissime baptisé Belle Époque, un blanc de blancs partout célébré.

Pour les amateurs de vins blancs, c'est un champagne toujours millésimé: on ne vend que le meilleur et cette cuvée vieillit à merveille. Le 2004 est à rechercher pour un soir de fête.

À partir de 46 euros la bouteille.

Le champagne est un vin d'exception dans la France des grandes bouteilles. Il est conseillé d'en boire le plus souvent possible (avec modération à chaque fois) et d'en faire profiter ses proches: c'est le vin du bonheur.