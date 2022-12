Une plateforme propose 1.000 dollars pour regarder des films de Noël, manger des repas de fête ou recevoir des cadeaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Si vous êtes fan des fêtes de fin d'année, cette annonce pourrait bien vous faire rêver. Une entreprise recherche vingt-cinq personnes pour regarder des films de Noël, déguster des repas festifs et même recevoir des cadeaux, pendant deux semaines. Le prix pour ce package? Zéro pointé. La société vous rémunère même 1.000 dollars (environ 940 euros). Le rêve.

L'offre d'emploi d'EduBirdie, plateforme d'aide à l'écriture professionnelle, commence comme suit: «Si seulement Noël pouvait durer toute l'année... [...] Nous recherchons vingt-cinq personnes pour partager la magie de cette période. Nous sommes en quête de nouveaux lutins. Ceux qui écoutent “Jingle Bells” depuis novembre. Ceux dont les maisons décorées sont visibles depuis la rue. [...] Ceux pour qui Noël n'est pas une simple fête, mais un état d'esprit à part entière.»

Comme l'explique Newsweek, à partir du 26 décembre, les vingt-cinq participants sélectionnés seront répartis en cinq groupes ayant chacun sa responsabilité.

Le premier devra regarder au moins un film de Noël par jour, pendant deux semaines. Parmi la liste présentée: Love Actually, Klaus, Un chant de Noël, Voisin contre voisin. Le tout, accompagné d'un matériel de projection ainsi que d'un ensemble de collations et de boissons (bien évidemment fournies!).

D'autres volontaires se verront, quant à eux, offrir de délicieux plats festifs. Ce groupe recevra quotidiennement un repas de Noël complet, suivi de biscuits. Jambon au miel, pudding, dinde rôtie... On s'en lèche déjà les babines.

Mais ce ne sont pas les seuls qui auront l'honneur de recevoir des surprises, puisque l'un des échantillons du panel se verra chaque jour offrir un cadeau personnalisé de la part d'EduBirdie. La seule contrepartie est d'indiquer à l'entreprise en quoi ces présents ont influencé leur humeur.

Pour les plus artistiques, une playlist festive a été concoctée. Leur mission sera de l'écouter durant au moins une heure et demie chaque jour. Entre autres, il leur sera demandé s'ils aiment toujours «Jingle Bells» après une écoute régulière ou s'ils préfèrent passer à des morceaux moins festifs.

Enfin, pour le groupe le plus chanceux, les participants effectueront toutes les tâches susmentionnées, le but étant de mesurer comment leur humeur est affectée lorsque toutes ces conditions sont réunies.

Comment postuler?

Plusieurs conditions sont à aligner pour espérer faire partie des heureux élus. Si vous avez moins de 21 ans, vous pouvez passer votre chemin. De même si vous n'êtes pas résident de l'Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de Singapour, du Japon ou du Mexique. Un amour inconditionnel pour la période de Noël est également requis.

«Une journée seulement après le lancement du post, nous avions déjà reçu 1.500 candidatures. Nous avons commencé à les traiter mais nous en attendons encore beaucoup plus. Le week-end du 17-18 décembre constituera sûrement le plus grand flux de demandes», pense Avery Morgan, chargée de communication chez EduBirdie.

L'entreprise clôturera les candidatures le 24 décembre et annoncera le nom de ses futurs lutins deux jours plus tard. Alors, pour postuler sans plus tarder, c'est juste ici!