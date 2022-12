Les astuces implacables pour dégivrer son pare-brise rapidement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Les thermomètres affichent des températures négatives dignes d'un hiver rude alors que l'automne n'est pas encore terminé. Et qui dit froid, dit verglas. Tout conducteur redoute les longues minutes passées à gratter le pare-brise givré. Alors, si vous ne souhaitez plus avoir les doigts gelés le matin ou arriver en retard au travail, voici quelques astuces qui pourraient vous être utiles.

Un utilisateur de TikTok a récemment livré sa technique pour éviter le givre sur sa voiture. Dans cette vidéo cumulant près de deux millions de vues, Tristan Walton place un morceau de carton sur son pare-brise la veille d'une tempête de neige. D'après ses dires, rien ne serait plus efficace que cette matière pour protéger votre véhicule des intempéries. Et surtout, pour éviter de perdre de précieuses minutes dans votre routine matinale: il suffit d'anticiper.

Tristan Walton est le dernier en date à avoir attiré l'attention sur cette solution astucieuse, mais il est loin d'être le seul. Comme le rapporte le New York Post, une entreprise britannique nommée Munster Tyres recommande cette méthode à ses clients. Pour elle, un tissu, une bâche ou un tapis de bain en caoutchouc peuvent également faire l'affaire. Pensez cependant à positionner votre support entre le pare-brise et les essuie-glaces afin que ces dernier ne collent pas. Aussi, veillez grandement à ce que votre surface soit sèche avant d'y apposer quoi que ce soit.

Mais on vous voit, les têtes en l'air. Si jamais il est trop tard pour prévenir le givre sur votre voiture et que vous vous y retrouvez confronté, d'autres astuces sont à votre portée. Certains utilisateurs du réseau social conseillent ainsi de mettre le chauffage à fond pour accélérer la fonte de la glace. «Réchauffez le pare-brise encore plus rapidement en abaissant le pare-soleil», suggère Denver, habitant de l'Ohio. Technique à utiliser avec modération, pour cause évidente de réchauffement climatique.

De la cuisine au pare-brise

Faire le plein de courses peut vous être utile par temps de grand froid, mais sûrement pas pour les raisons que vous soupçonnez. Selon les spécialistes, couper une pomme de terre ou un oignon, puis le frotter sur la vitre, permettrait d'empêcher le givre de se former. Attention tout de même à ne pas user de cette astuce avec excès puisque cela pourrait laisser une pellicule grasse.

Dans le cas où votre voiture serait déjà gelée, une solution à base de sel de table et d'eau dans un flacon pulvérisateur peut aussi faire des merveilles. «Cela va dissoudre la glace par une réaction chimique, plutôt que de la faire fondre par la chaleur. Les ions présents dans le sel abaissent également la température à laquelle l'eau se congèle, ce qui rend sa recongélation difficile», informe un expert de LeaseCar, au Royaume-Uni.

Toutes les astuces ne sont néanmoins pas bonnes à prendre et certaines doivent être absolument évitées. «Chaque année, des personnes utilisent leur carte de crédit ou un vieux CD pour dégivrer leur voiture. Cela peut causer des dommages durables à un véhicule», met en garde LeaseCar.