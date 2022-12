Voici comment survivre si vous passez par-dessus bord lors d'une croisière

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Si vous tombez d'un bateau de croisière au milieu de la nuit et que personne n'est au courant, les probabilités de survie sont très minces. Mais impossible n'est pas français. Dans Insider, une experte en survie explique comment agir pour mettre toutes les chances de votre côté. Un conseil: ne surtout pas paniquer.

James Michael Grimes s'est retrouvé dans cette situation lorsqu'il est passé par-dessus bord du paquebot Carnival Valor, la nuit de Thanksgiving. Pendant près de vingt heures en plein océan, l'homme de 28 ans a lutté pour sa survie. C'est finalement par un hélicoptère des garde-côtes que James Grimes a été secouru. «Même si la chance, la ténacité et la préparation des professionnels ont été des facteurs clés, il existe plusieurs informations pratiques qu'une personne disparue en mer peut mettre en pratique pour tenter de survivre», informe Cat Bigney, experte en survie.

Une fois en pleine mer, le plus important est de garder son calme et de ne pas paniquer. Plus facile à dire qu'à faire, mais soit. «Les gens ont un tel réflexe de panique pour trouver de l'air qu'ils halètent. Malheureusement, cela endommage tout de suite leurs poumons puisque du liquide entre. La terreur peut réellement vous tuer», prévient Cat Bigney.

Ensuite, la priorité est de rester à la surface. Pour faciliter la flottaison, il est conseillé d'enlever l'intégralité de ses vêtements. Certaines personnes peuvent avoir un avantage en fonction de leur composition corporelle, selon le pourcentage de graisse et de masse musculaire. Si ce n'est pas votre cas, l'experte ajoute que «caler un objet flottant tel qu'un bambou sous vos bras ou votre cou peut soulager le stress». Dans le meilleur des cas, ramasser suffisamment de déchets peut vous permettre de constituer un radeau. Cela maximise également vos chances d'être retrouvé par les secouristes.

La nourriture ne serait pas un problème

James Grimes n'a pas souffert de la faim, et cela n'étonne pas Cat Bigney: «Notre corps est parfaitement adapté pour jeûner pendant une longue période.» Les réserves présentes dans la graisse et le foie contribuent à réguler la température corporelle. Toutefois, même si notre corps se porterait bien sans nourriture, manger peut psychologiquement aider à survivre.

En revanche, la déshydratation serait une préoccupation de premier ordre. «Il ne faut surtout pas boire d'eau salée. Pensez plutôt à conserver le liquide que vous avez déjà dans votre organisme, en protégeant votre tête du soleil, par exemple», conseille l'experte.

Sinon, ne vous approchez tout simplement pas de la rambarde d'un bateau. Cela peut vous éviter bien des ennuis.