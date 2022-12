Combien de temps peut-on laisser la vaisselle sale traîner dans l'évier?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Pour cause de flemme ou d'emploi du temps chargé, tout le monde a déjà, à un moment ou à un autre, repoussé la tâche fastidieuse de faire sa vaisselle. Parfois même d'un jour ou deux, si ce n'est plus longtemps. Une étude réalisée par la société OnePoll a d'ailleurs révélé que les plats sales restaient en moyenne un jour et demi dans l'évier sans être lavés.

Cette enquête, relayée par le New York Post, s'est penchée sur les habitudes de 2.000 Américains du 11 au 18 octobre 2022. Si en moyenne les participants ont indiqué patienter un jour et demi avant de faire leur vaisselle, les chercheurs ont identifié des disparités entre générations.

Près de la moitié (49%) des membres de la génération Z estiment qu'il est acceptable de laisser les plats sales traîner dans l'évier entre un et quatre jours. Comparativement, 52% des millennials, 66% de la génération X et 72% des baby-boomers considèrent que toute période de plus d'un jour est déjà trop longue.

Ces différences seraient également liées à des facteurs psychologiques tels que la personnalité. 64% des personnes interrogées qui s'identifient comme minimalistes –connues pour leur mode de vie sobre– refusent de laisser les plats s'empiler dans l'évier pendant plus d'une journée. En revanche, les maximalistes –que le désordre ne dérange pas– laissent la vaisselle traîner en moyenne pendant deux jours.

La soupe aux bactéries

Comme le rapporte un article d'Australian Broadcasting Corporation précédemment publié, cette fainéantise n'est pas sans risque. Ne pas faire la vaisselle est en réalité un moyen courant de répandre les germes dans la maison. «Les bactéries peuvent rester vivantes durant quatre jours sur les surfaces propres. Alors, imaginez sur les plats contaminés par des particules alimentaires. Elles peuvent rester en vie pendant très longtemps», explique Barbara Mullan, professeure associée de l'école de psychologie de l'Université Curtin.

Et si vous pensiez que faire tremper la vaisselle dans l'évier permettait de désincruster les bactéries, vous aviez tort. Cette solution ne s'avère pas plus hygiénique, au contraire. «L'eau étant généralement à moins de 60 degrés, cela constitue le terrain idéal pour le développement des micro-organismes. Vous allez donc vous retrouver avec une belle soupe de bactéries. Qui plus est, lorsque vous plongerez votre main dedans, vous risquez de contaminer votre cuisine si vous ne vous les lavez pas correctement», met en garde Barbara Mullan.

Pour la professeure, une seule vraie solution: ne pas laisser s'entasser sa vaisselle dans l'évier.