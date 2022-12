Elon Musk, le trublion qu'il faut prendre au sérieux

Temps de lecture: 8 min

Avant, nous avions les rois et les reines. Nous les avons encore (Buckingham fait toujours vendre, ainsi que nous le rappelle la sortie à grand fracas de Harry & Meghan, le documentaire de Netflix) mais en plus, nous avons maintenant la rubrique people du monde des affaires: qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, quelle est la dernière frasque d'Elon Musk, Donald Trump va-t-il retrouver son compte Twitter?

Dans pratiquement chacun de ces épisodes, on voit apparaître le nom du turbulent patron de SpaceX et Tesla. Depuis son rachat de Twitter, une nouvelle saison a démarré dans la série Elon Musk, et tous ceux qui détestent le personnage (ils sont probablement encore plus nombreux que ceux qui l'idolâtrent) en raffolent: chaque péripétie vient les renforcer dans leurs convictions.

Il faut bien admettre que le personnage ne peut laisser indifférent. Mais la question n'est pas de savoir si on l'aime ou si on ne l'aime pas, elle est de regarder ce qu'il fait et de savoir quelles traces son action va laisser. Force est de reconnaître que, quels que soient ses échecs ou le caractère excessif de ses bulletins de victoire, il laissera une trace dans l'histoire économique du début du XXIe siècle.

Échecs et déclarations intempestives

Tout ce que disent ceux qui ne le supportent pas s'appuie sur des faits réels. Beaucoup de ses déclarations ou de ses tweets sont à classer au rayon du grand n'importe quoi et ses entreprises sont loin d'être toutes des succès. La liste en serait longue, car l'homme est assurément très entreprenant et il n'hésite pas à donner des coups de clairon retentissants pour saluer chacune de ses initiatives.

Qui se souvient encore de la Boring Company qui, avec un nom pareil, ne pouvait être qu'une société d'Elon Musk, avec simultanément un côté sérieux (du verbe bore, forer, creuser) et un signe de dérision (de l'adjectif boring, ennuyeux)? Cette invention est digne de l'homme qui fumait des joints à la télévision ou a choisi de racheter les actions Twitter au prix extravagant de 54,20 dollars, parce que 420 en Californie désigne l'heure (4h20) de l'après-midi à laquelle on peut tout à fait légitimement avoir envie d'allumer un pétard.

La Boring Company, créée en 2016, devait permettre la circulation automobile dans des tunnels et résoudre le problème des bouchons dans les grandes villes. Pour l'instant, la seule réalisation est celle d'un tunnel sous le Convention Center de Las Vegas, dans lequel ne peuvent circuler que des Tesla; le premier tronçon n'a pu éviter les bouchons lors de son inauguration et seule une seconde station a pu être ouverte en juin de cette année, alors que le projet en compte cinquante-cinq; aucun autre projet n'a pu aboutir. L'image de Las Vegas qui figure sur la page d'ouverture du site de la Boring Company a de fortes chances de rester à cette place encore un certain temps dans l'attente d'une autre réalisation.

Une autre annonce faite à grand fracas était la révolution des transports à grande vitesse, avec des capsules circulant presque à la vitesse du son dans des tubes à basse pression pour limiter la résistance de l'air. C'était le projet Hyperloop, lancé en 2013. En fait, Elon Musk a eu l'idée et a ensuite laissé sa société SpaceX organiser des lancements de projets financés et gérés par d'autres compagnies. C'est ainsi que le Britannique Richard Branson est parti dans l'aventure Virgin Hyperloop One, qui a abandonné cette année l'idée de transporter des passagers de cette façon et décidé d'en limiter l'usage au fret.

Quelques projets, comme ceux de la société franco-canadienne Transpod, semblent avoir bien avancé, mais sur le site de SpaceX en Californie, le tube qui avait été construit pour tester l'Hyperloop est en cours de démolition.

Deux vrais succès… largement dus à l'argent public

Les seuls vrais succès d'Elon Musk sont SpaceX et Tesla. Pourtant, le démarrage de ces deux activités a été laborieux. Des lanceurs ont explosé et les premiers essais de récupération de fusées ont été des échecs, les premières Tesla ont connu de gros problèmes de qualité et le programme Autopilot a provoqué de nombreux accidents, dont certains ont été mortels.

Aujourd'hui, SpaceX est un acteur incontournable de l'aventure spatiale et les succès de Tesla ont obligé tous les autres constructeurs automobiles à accélérer fortement la réalisation de leurs programmes de voitures à moteur électrique.

Pour le spatial, il a su bénéficier de l'aide financière de la NASA pour plusieurs milliards de dollars. Pour Tesla, il aurait obtenu au moins 3, 2 milliards de dollars de la Californie.

Mais même les succès amènent à s'interroger sur le bénéfice, pour l'ensemble de la société, de l'hyperactivité de personnalités comme Elon Musk. Il est vrai que notre héros national Thomas Pesquet n'aurait pas pu rejoindre la station spatiale internationale en avril 2021 sans le lanceur Falcon 9 mis au point par SpaceX. Mais l'argent gagné par Elon Musk dans ses précédentes entreprises, notamment avec la revente de Paypal à eBay pour 1,5 milliard de dollars, n'aurait pas suffi à lui permettre de financer tous ses projets. Ce libertarien notoire a bien su capter l'argent public à son profit.

Pour le spatial, il a su bénéficier de l'aide financière de la NASA pour plusieurs milliards de dollars et de l'aide technique des ingénieurs de cette agence fédérale. Pour Tesla, il aurait obtenu au moins 3, 2 milliards de dollars de l'État de Californie au titre de subventions et de crédits carbone accordés aux constructeurs de voitures à moteur électrique, ce qui fait dire à Gavin Newsom, actuel gouverneur de la Californie, que Tesla n'aurait peut-être jamais existé sans la politique généreuse de son État contre le changement climatique. L'État est à combattre quand il réclame des impôts et édicte des lois, mais l'argent qu'il verse n'a pas mauvaise odeur…

Ce mode de financement des entreprises phares d'Elon Musk devrait amener ceux qui s'extasient devant le modèle américain de libre entreprise et dénoncent les interventions de l'État à plus de réalisme: les plus belles réussites industrielles dans ce monde, qu'il s'agisse de celles des États-Unis, de la Chine, du Japon ou de la Corée du Sud doivent leur existence à une aide active des États, quels que soient le régime politique de ces États et l'idéologie dont ils se réclament.

Inquiétante démesure

Par ailleurs, la démesure des projets d'Elon Musk est pour le moins inquiétante. Nous avons appris récemment que malgré les attaques russes contre ses infrastructures, l'Ukraine parvenait encore à communiquer grâce au réseau Starlink de satellites lancés par SpaceX. Il faut s'en féliciter.

Mais ce projet d'une constellation de satellites destinés à permettre un accès mondial à internet, s'il est mené à terme, doit comprendre 12.000 satellites placés en orbite basse; pour donner une idée de ce que cela représente, il faut rappeler qu'au total environ 2.000 satellites seulement, dont un millier dus à Starlink, sont actuellement en activité autour de la Terre. Et déjà, les scientifiques s'inquiètent de l'encombrement du ciel et des risques créés par les débris spatiaux. Ce qui n'empêche pas SpaceX, dans ses derniers projets, de parler de 30.000 satellites! Heureusement, son idée d'emmener 1 million de personnes d'ici à 2050 sur Mars n'est que de l'ordre du fantasme.

Le succès de Tesla n'est même pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Car Elon Musk, qui a beaucoup de défauts mais n'est pas idiot, a très vite compris que construire un véhicule à moteur électrique abordable pouvant être vendu à Monsieur Tout-le-monde était une aventure potentiellement ruineuse. Il a préféré se placer d'emblée sur le créneau d'une clientèle très aisée à laquelle il a proposé d'abord un roadster, puis des grandes berlines, enfin un SUV, ce qui, du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique, est sans grand intérêt: construire des voitures puissantes et lourdes demandant d'énormes batteries est une hérésie si l'objectif est bien de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Dans une optique strictement écologique, il aurait été nettement préférable de travailler d'abord sur de petites citadines électriques permettant de rendre l'atmosphère des villes plus respirable. Moins spectaculaire, le travail effectué par Renault pour développer la Zoe était beaucoup plus intéressant. Mais, évidemment, produire des véhicules haut de gamme avec lesquels les gens qui ont de l'argent peuvent s'acheter en prime une bonne conscience écologique est beaucoup plus rentable. C'est d'ailleurs cette politique que suivent maintenant la plupart des grands constructeurs automobiles. Le climat a bon dos.

Rêve ou cauchemar?

Ses admirateurs diront qu'Elon Musk vend du rêve. Mais de quel rêve s'agit-il? À dire vrai, ses projets nous font d'autant moins rêver qu'il est très difficile de savoir ce qu'il a réellement en tête. En 2014, il déclarait que l'intelligence artificielle était un danger pour l'humanité et qu'elle devait être réglementée; l'année d'après, il créait OpenAI pour être sûr que l'intelligence artificielle bénéficierait à toute l'humanité.

Mais toute son action à Twitter et son opposition farouche aux mesures de confinement contre le Covid-19 montrent qu'il est fondamentalement hostile à toute réglementation. Que les travaux menés dans le cadre d'OpenAI sur le lien entre le texte et l'image, par exemple, permettent à une intelligence artificielle de dessiner un radis promenant son chien sont plutôt amusants, mais d'autres applications plus conséquentes sont sans doute à l'étude.

Quant au robot humanoïde Optimus présenté lors du dernier Tesla AI Day, il a fait franchement rigoler par ses piètres capacités; et le projet de le vendre à des millions d'exemplaires a souvent été interprété comme une fanfaronnade de plus. Mais il ne faut pas sous-estimer Elon Musk.

À Neuralink, beaucoup plus d'animaux auraient été tués au cours des expériences que cela n'aurait été nécessaire, mais Elon Musk voulait des résultats rapides.

L'homme a des idées et il les suit quand il y tient vraiment. Ceux qui ont osé le critiquer dans ses diverses entreprises l'ont appris à leurs dépens. La façon dont il a repris en main Twitter en est une nouvelle illustration. Tous ceux qui auraient pu contester ses projets ont été virés, le personnel a été allégé d'environ 3.700 personnes, majoritairement des femmes semble-t-il, et la parole a été libérée sur le site dans ce qu'elle a de plus nauséabond.

À Neuralink, sa société dans laquelle se prépare un homme «augmenté», capable de communiquer avec des ordinateurs par l'intermédiaire d'une puce implantée dans le cerveau, beaucoup plus d'animaux auraient été tués au cours des expériences que cela n'aurait été nécessaire, selon les affirmations de salariés de l'entreprise. Mais Elon Musk n'aurait pas écouté les mises en garde: il voulait des résultats rapides. Une enquête fédérale est en cours.

Un pouvoir dont il faut tenir compte

Bref, dans toutes ses nombreuses activités, ce chef d'entreprise a réussi à imposer ses idées avec des méthodes souvent brutales et, de la voiture à l'espace, il impose à ses concurrents de tenir compte de sa stratégie. Même dans les domaines où il n'intervient pas directement, comme les cryptomonnaies, ses tweets jouent un rôle majeur. Un tel pouvoir doit faire réfléchir.

Si l'on regarde ce qu'ont fait d'autres chefs d'entreprise dans le passé, ce n'est pas une nouveauté. Henry Ford, qui voulait fabriquer des voitures que ses salariés pourraient se payer, a fait plus il y a un siècle pour diriger le monde vers la consommation de masse que n'importe quel dirigeant politique. Les entrepreneurs qui ont lancé les premiers ordinateurs personnels et Bill Gates, avec ses systèmes d'exploitation, ont plus changé nos vies quotidiennes que n'importe quel plan quinquennal.

La question que pose aujourd'hui la place prise par Elon Musk dans la vie économique est donc de savoir quelles conséquences peuvent avoir ses décisions au niveau mondial. De ce point de vue, Emmanuel Macron a eu raison de le rencontrer lors de son dernier voyage aux États-Unis. Il ne faut cependant pas se tromper: Musk peut être un partenaire utile sur certains projets, mais il peut être aussi à l'origine d'initiatives très contestables auxquelles il faudrait s'opposer. Que cela plaise ou non, il est aussi important de discuter avec lui qu'avec d'autres chefs d'État; son pouvoir n'est pas de la même nature, mais il n'est pas à négliger.