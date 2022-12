Après avoir perdu son fils à Sandy Hook, Lenny Pozner a passé dix ans à combattre les fake news

Temps de lecture: 6 min

«Je vous comprends. Si quelque chose me dérange, je vous le dirai. Allez-y...» Pas facile d'évoquer l'indicible. Alors, au moment de parler du décès de son fils, on a préféré prévenir Lenny Pozner de notre malaise à l'idée de le replonger dans les affres de ce vendredi noir.

Ce maudit 14 décembre 2012 est le jour qu'a choisi Adam Lanza, 20 ans, pour tuer sa mère, agripper un fusil automatique, se diriger vers l'école primaire Sandy Hook à Newtown (Connecticut) et abattre 26 personnes, dont 20 enfants, avant de se donner la mort. Vous avez compris que Noah Pozner, 6 ans, était dedans.

«J'étais déjà séparé, les enfants étaient avec moi depuis le mercredi soir. On avait vingt minutes de trajet. Je mettais de la musique. Les enfants rigolaient et blaguaient. Les trois étaient scolarisés dans cette école. Je les ai déposés, je leur ai souhaité une belle journée et c'est la dernière fois que j'ai vu Noah», raconte son père d'une voix grave et posée. «Plus rien n'a jamais été pareil après.»





Très vite, la stupidité

D'autant que son travail de deuil va rapidement être enrayé par la stupidité. Un mois après l'attaque, Lenny décide d'aller sur internet «pour voir comment le drame était couvert par la presse». Ce consultant en informatique découvre, alors, une très mauvaise surprise. Des gens sur les réseaux sociaux remettent tout simplement en cause la fusillade et son drame.

Parmi les complotistes les plus «connus», il y a James H. Fetzer, un ex-professeur de philosophie de l'Université du Minnesota (l'institution s'est distanciée de ses théories du complot). Ce dernier est l'auteur de l'ouvrage Nobody Died at Sandy Hook («Personne n'est mort à Sandy Hook») dans lequel il accusait, notamment, Lenny d'avoir mis en ligne un «faux certificat de décès de son fils».

Car notre interlocuteur a mis la gomme pour tenter de faire entendre raison à ses détracteurs, «débunker» ces fausses infos («y compris celles émises par certains médias traditionnels»), jouer la carte de la transparence et chercher à convaincre les gens de son honnêteté. En acceptant, aussi, de se faire interviewer par les médias alternatifs, en mettant en ligne l'acte de naissance de son fils, le rapport d'autopsie, ou encore des photos de sa famille.

Cela a, en fait, nourri la bête et boosté le taux de fiel de ses harceleurs sur le web. «Je suis devenu une menace pour leurs croyances», précise-t-il avant d'embrayer: «Ces personnes sont convaincues que la fusillade de Sandy Hook a été organisée pour faire en sorte que les Américains demandent l'abrogation du deuxième amendement de la Constitution, qui donne le droit de posséder des armes à feu. Les gens croient aux fake news si elles s'alignent sur les théories auxquelles ils croient déjà. Si vous ne faites pas confiance au gouvernement, que vous pensez qu'on tente de supprimer vos droits, il est plus facile d'être séduit par ces histoires. Ces gens pourraient être de bonnes personnes dans la vie ordinaire, et pour eux, j'étais le méchant», se désole Lenny Pozner.

Insulté, traqué, filmé, menacé

Selon un sondage représentatif The Economist/YouGov datant d'août 2022, près d'un adulte américain sur cinq (18%) déclarait penser que les fusillades de masse sont inventées par des groupes qui tentent de promouvoir des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu. Et 15% des répondants déclaraient n'être pas certains de leur véracité.

Cette théorie insensée a surtout été popularisée par Alex Jones, personnalité ultra-conservatrice dont le site d'extrême droite Infowars a largement diffusé les pires fake news. En arguant, notamment, que les parents des enfants décédés étaient des «acteurs de crise» (un terme réutilisé par Vladimir Poutine durant la guerre en Ukraine).

L'animateur a, entre autres, désigné Lenny à plusieurs reprises comme l'affabulateur numéro 1 de Sandy Hook. Il a divulgué son nom et de nombreuses informations privées. «Ce qui a donné de la confiance à ses auditeurs pour me rechercher.» Et ils sont nombreux. En 2018, plus de 200.000 personnes par jour se connectaient à son site.

«Je ne suis pas misanthrope mais j'ai appris à faire attention. Je ne parle pas de Sandy Hook. Peu de personnes savent qui je suis réellement.» Lenny Pozner

Lenny Pozner s'est alors fait insulter, traquer, filmer, et a même reçu des menaces de mort. «Je suis allé me plaindre à la police, mais rien n'a bougé. Ils n'avaient pas les outils pour agir.» Au point de devoir déménager à de multiples reprises. «En 2014, 2015, 2016, 2017... Je n'ai pas arrêté de bouger. Je me souviens d'une fois où, une semaine seulement après avoir emménagé dans un nouvel appartement, j'ai reçu un coup de téléphone. La personne au bout du fil m'a donné mon numéro de sécurité sociale et ma nouvelle adresse... Parmi eux, il y avait des gens potentiellement dangereux», assure Lenny.

La chasse aux fake news

Depuis deux ans, la famille Pozner s'est installée en Floride. Le père reste très prudent. Il ne divulgue plus de photos ou de vidéos de lui, ni celles de ses enfants. Même discrétion lorsqu'il fait la connaissance de nouvelles personnes. «Je ne suis pas misanthrope mais j'ai appris à faire attention. Je ne parle pas de Sandy Hook. Peu de personnes savent qui je suis réellement.»

Cela ne l'empêche pas de poursuivre, dans l'ombre, sa lutte pour honorer la mémoire de son fils. En 2014, il a ainsi créé HONR Network, une fondation regroupant environ 200 bénévoles qui aident les personnes qui sont dans la même situation que Lenny. «On a réussi à supprimer du web des centaines de milliers de fausses infos. Et on continue notamment d'alerter les plateformes qui hébergent ce type de contenus. Mais ce n'est pas simple, car il n'y a quasiment pas de régulation. Ces fake news sont souvent amplifiées par Facebook, Google et toutes les plateformes...»

Pour rappel, durant la campagne de la présidentielle américaine de 2016, les fausses informations avaient été plus partagées sur le réseau social de Mark Zuckerberg que les informations provenant des médias traditionnels.

Depuis six ans, les plateformes «ont commencé à bouger» dans le bon sens, estime Lenny Pozner. Alex Jones a par exemple été banni de Twitter, Apple, Spotify et YouTube. De Facebook aussi, même si son PDG Mark Zuckerberg a été accusé d'avoir assoupli les règles de son réseau social pour refuser de supprimer les messages des fans d'Infowars.

Des harceleurs de Lenny Pozner ont également été arrêtés. Une femme de 57 ans a même passé cinq mois en prison pour l'avoir menacé dans des mails et des messages vocaux.



Enfin, en 2019, James H. Fetzer (le professeur de philosophie) a été condamné pour diffamation à payer 450.000 dollars (environ 406.000 euros à l'époque) à Lenny et Véronique, son ex-compagne.

Bientôt face à Alex Jones

Le quinquagénaire a aussi attaqué Alex Jones en justice. Son cas n'a pas encore été jugé, mais le complotiste est déjà passé devant les tribunaux. Récemment, un juge l'a condamné à verser 1,5 milliard de dollars d'amende et de dommages et intérêts à huit proches de victimes de la tuerie et un agent du FBI.

Au Texas, il avait déjà dû payer 45 millions de dollars à un couple dont le fils était décédé à Sandy Hook. Une mère, Scarlett Lewis, impressionnante de courage et de self-control, en a profité pour enfin prendre la parole face à Jones et lui dire que son fils existait vraiment.



Face au tribunal, Alex Jones a admis avoir menti et s'est même excusé. «Il doit protéger son argent. C'est sa priorité. Je ne pense pas que la souffrance des familles le touche», estime Lenny Pozner. L'entreprise du polémiste vient en effet de se déclarer en faillite, mais rien n'est gagné pour autant. «De nombreuses personnes copient ses théories du complot, son style. Comme lui, elles écrivent des livres, elles ont leur site, elles se font de l'argent, attirent l'attention et pensent qu'elles changent le monde. C'est un phénomène.»

La bêtise d'Alex Jones n'est apparemment pas, non plus, prête de s'étioler. Son entretien avec Kanye West, ce mois-ci, au cours duquel le rappeur a affiché son admiration pour Hitler, en témoigne. Lenny Pozner aura la possibilité de confronter le complotiste lors de son procès qui se déroulera le 27 mars prochain.

Il lui dira «les mêmes choses» que celles écrites dans un courriel envoyé au boss d'Infowars en 2013. «Je lui avais demandé d'arrêter de mentir à ses auditeurs, je l'ai prévenu qu'il y aurait, sinon, des conséquences. Il a décidé de continuer à faire souffrir des familles. Il s'en fichait. Aux États-Unis, le seul moyen de résoudre ce conflit est de le punir en lui prenant de l'argent.»

De leur côté, les deux filles de Lenny –Sophia, la jumelle de Noah (16 ans) et Arielle (17 ans)– «vont bien, du mieux qu'elles peuvent», assure leur père. Elles projettent, malgré toute cette absurdité, d'entrer prochainement à l'université.