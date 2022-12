Pénis et léopards: découverte de la plus ancienne sculpture narrative du monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Phys.org

Ce serait la première histoire sculptée. En tout cas, la plus ancienne que l'on ait à ce jour trouvé. Voici la superbe découverte que viennent tout juste de faire des archéologues travaillant sur les fouilles de Sayburç, dans le sud-est de la Turquie.

Le site en question était habité au néolithique, il y a environ 11.000 ans, aux prémices de la sédentarisation de l'homme, rapporte le média scientifique Phys.org. Les fouilles sont encore loin d'être terminées, mais elles ont déjà révélé plusieurs sculptures remarquables, racontant une histoire vieille de plusieurs millénaires.

Dans ce qui aurait été une grande salle communale jonchée de bancs, les archéologues ont mis à jour deux grands panneaux représentant des personnages divers, interagissant avec des animaux dangereux. On y voit notamment un homme, phallus en main, face à des léopards qui tenteraient, semble-t-il, de l'entourer. Sur le second panneau, un autre homme muni cette fois-ci d'un hochet, affronte un serpent et un taureau.

Première scène narrative

Des œuvres d'art similaires, et parfois bien plus anciennes, on en a déjà trouvées tout un tas me direz-vous. Sauf que cette fois-ci, c'est légèrement différent. Ici, les figures communiquent entre elles et forment une scène narrative, un véritable récit ancien.

Les deux panneaux sont en effet juxtaposés horizontalement, de sorte qu'ils puissent être vus de manière progressive, à l'image d'une histoire que l'on raconte. «Ces figures gravées ensemble pour dépeindre un récit sont les premiers exemples connus d'une telle scène holistique», explique dans la revue Antiquity l'archéologue Dr. Eylem Özdoğan, de l'Université d'Istanbul.

Avec ses bancs et ses espaces, la pièce commune actuellement fouillée sur le site pourrait avoir été comme une sorte de salle de cinéma, un théâtre où l'on peut voir et découvrir les personnages mythiques de cette communauté néolithique alors en pleine mutation.