Un mystérieux cimetière de requins préhistoriques découvert au fond de l'océan

C'est une extraordinaire découverte que vient de faire une équipe de scientifiques arpentant l'océan Indien. À bord de l'Investigator, un navire de recherche exploité par la CSIRO, l'agence scientifique nationale australienne, ils sont tombés nez à nez avec un cimetière de requin particulièrement intéressant.

Sur leur route vers les îles Cocos, ils ont découvert dans les profondeurs de l'Océan Indien, à quelques cinq kilomètres sous la surface, plus de 750 dents de requins. C'est en fait à peu près tout ce qui reste de ces prédateurs, étant donné qu'ils sont constitués en grande partie de cartilage.

Mégalodon

Une grosse quantité de dents de requins, et c'est tout? Loin de là. Ce qui a particulièrement interpellé les scientifiques, c'est la variété des dents, provenant tantôt de requins modernes, Mako ou Blanc, mais aussi, et sûrtout, de requins extrêmement vieux, explique le média Futurism. Parmi ces derniers se trouvaient les ancêtres des mégalodons.

Les mégalodons. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot quelque part. Éteint il y a de ça 3,6 millions d'années, il s'agissait d'un immense requin Lamniformes, aux mensurations dignes des plus féroces dinosaures. On parle ici d'un animal qui aurait pu mesurer jusqu'à 20 mètres de long, pour un poids de plus de 100 tonnes. Un monstre.

Si l'on n'en sait pas beaucoup pour le moment sur ce drôle de cimetière, les scientifiques de l'expédition peuvent se réjouir. Car ce n'est ici pas leur seule trouvaille, ajoute Science Alert. Au début de leur voyage, ils ont également découvert en chemin une espèce de requins encore inconnue! Un petit requin rayé, qui vivrait uniquement en Australie. C'est ce qui s'appelle une expédition efficace.