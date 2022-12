Gustave, cet immense crocodile qui aurait mangé jusqu'à 300 humains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

C'est l'un des plus gros crocodiles d'Afrique. Avec ses six mètres de long et ses près de 900 kilogrammes, celui qui est surnommé Gustave passe rarement inaperçu dans le lac Tanganyika, au Burundi. Un manque de discrétion qui ne l'empêche pas d'engloutir sans vergogne tout ce qui bouge, humains compris.

Ses premières attaques contre des villageois ont été enregistrées dès 1987, rapporte Newsweek. Étant trois fois plus gros que les autres crocodiles du pays, il a été facile de suivre ses exactions jusqu'en 2001, date à laquelle il a été officiellement identifié et nommé.

L'herpétologue Patrice Faye, à l'origine de cette identification, a même suivi l'imposante créature quand elle remontait la rivière Ruzizi, voyage que le crocodile effectue une fois par an. Sur un simple tronçon de cette route, Gustave a dévoré pas moins de 17 personnes. Rien que ça.

Un nombre de victimes difficile à déterminer

Combien de victimes humaines Gustave compte-t-il à son tableau de chasse? Pour les spécialistes, le calcul est difficile. D'autant que, bien des fois, ce terrible reptile ne tue pas, mais se contente d'arracher un membre par-ci par là, que ce soit aux humains ou aux bovins qui croisent sa route. Une estimation a pourtant été faite: Gustave aurait tué environ 300 humains.

Aujourd'hui, Gustave semble avoir pris un peu de recul sur son passé meurtrier. Personne ne l'a aperçu depuis 2016. Une pause qui amplifie la légende, le mythe, autour de ce monstrueux reptile, devenu sacré dans la région.

Dans de nombreuses parties du monde, les crocodiles sont vénérés pour leurs particularités. En Inde par exemple, Babiya, un crocodile des marais de l’État indien du Kerala, a eu droit à des funérailles grandioses après son décès en octobre 2022. Des centaines de fidèles sont venus pleurer la mort de celui qui était devenu la mascotte d’un temple de la région. La particularité du spécimen? Il était végétarien, raffolait de boulettes de riz, et était, selon sa réputation, inoffensif pour les humains. Un autre état d'esprit que celui de Gustave