«J'étais traitée comme un enfant»: quand le validisme broie les salariés handicapés

En France, les individus dont le handicap est reconnu représentent près de 3,6 % des personnes en emploi –elles sont 950.000 à travailler, dont 650.000 dans le secteur privé. Si ces chiffres témoignent d'un faible accès à l'emploi des personnes handicapées (14% de chômage au sein de cette population), ils disent aussi que la France compte une proportion non négligeable de salariés handicapés –il faut également penser au nombre d'individus dont le handicap n'est pas déclaré ou reconnu. On pourrait s'en réjouir. Mais quand on gratte le verni, la situation est loin d'être rose.

En effet, le validisme (entendu comme «ensemble des préjugés et comportements discriminatoires à l'encontre des personnes porteuses d'un handicap, visible ou invisible») est particulièrement présent dans le monde de l'entreprise, et affecte considérablement la vie des salariés handicapés. Comme le note Charlotte Puiseux, philosophe, psychologue et autrice du livre De chair et de fer–Vivre et lutter dans une société validiste, «si le validisme touche toutes les sphères de la société, il est très présent dans le monde du travail, car très lié au capitalisme et à une vision productiviste dans laquelle les personnes sont soumises à des objectifs de rendements et de cadence, et doivent correspondre à des critères de rentabilité.»

«Les situations sont extrêmement diverses et variables et se situent entre deux pôles: d'un côté, le rejet frontal, de l'autre, la surprotection, ce que l'on appelle le “validisme bienveillant”», précise Céline Extenso, militante et cofondatrice du collectif féministe Les Dévalideuses. De fait, c'est toute une palette d'attitudes et comportements qui se retrouvent dans le monde du travail envers les personnes handicapées pourtant considérées comme «incluses».

Refus et mauvaise volonté

Dans les (très) nombreux témoignages recueillis pour cet article, le rejet est extrêmement présent et trouve de nombreuses modalités d'expression. Parfois, ce peut-être un signal qui indique «Vous n'êtes pas la bienvenue», comme le raconte Manon, qui se déplace en fauteuil: «Il y a une place de parking pour personne en situation de handicap, ce qui est pratique quand on est transportée dans des véhicules souvent plus imposants que la moyenne. Sauf que mon patron s'y garait systématiquement, m'obligeant à descendre du véhicule au milieu des allées du parking.»

De son côté, James rapporte que lorsqu'il a été embauché «dans le cadre d'un emploi tremplin en même temps que plusieurs autres personnes en situation de handicap, une pointeuse avait été mise en place uniquement pour nous, pour vérifier nos heures d'entrée et de sortie». Selon lui, il s'agissait avant tout de leur faire «comprendre qu'[ils] ét[aient] considérés comme des paresseux».

Le rejet se manifeste également par une mauvaise volonté, sinon un refus de mettre en place des aménagements parfois minimes. «La philosophie de ma supérieure, c'est de dire que l'aménagement, c'est une sorte d'assistanat et que travailler “normalement” est une façon de m'élever dans le milieu professionnel», affirme ainsi Tom, atteint d'un trouble du spectre autistique (TSA) et d'un trouble du déficit de l'attention (TDA). Résultat, alors qu'il a besoin que les consignes lui parviennent à l'écrit, «on [lui] donne un bloc-notes pour écrire ce qu'on [lui] dit, au lieu d'envoyer un mail».

Arthur, atteint d'un malformation des genoux qui provoque des luxations fréquentes, s'est quant à lui frotté au refus de sa direction lorsqu'il a demandé à pouvoir utiliser une canne pour accueillir les clients de la boutique dans laquelle il travaille, ou la possibilité de s'asseoir deux minutes de temps en temps.

«Une collègue m'a dit: “En fait, on ne va pouvoir travailler ensemble”»

Parfois, le refus d'aménagement, associé à une méconnaissance du handicap, conduit tout bonnement et simplement à la placardisation. Héléna, atteinte d'une sclérose en plaques, en a fait les frais. «Je venais d'être embauchée dans une agence de communication et j'ai eu une poussée très intense qui a nécessité un arrêt de travail, explique-t-elle. J'ai proposé de me mettre en télétravail à la place, ce qui m'a été refusé. À mon retour, j'ai immédiatement compris que j'avais été cataloguée comme peu fiable, ce qui m'a valu d'être cantonnée à des tâches sans grand intérêt et à ne jamais être sollicitée pour faire des présentations ou aller en rendez-vous chez le client.»

De son côté, James a dû effectuer des missions subalternes qui n'étaient pas prévues dans son contrat. Il s'est ainsi «retrouvé à devoir faire des courses à travers Paris en pleine canicule ou à amener des ordinateurs défectueux chez le dépanneur, et ce, même en dehors des horaires de travail». «On me faisait comprendre que j'avais déjà de la chance d'être là et qu'il fallait bien que je fasse des efforts», affirme-t-il.

Cela correspond bien à l'idée validiste selon laquelle un «bon» handicapé sait rendre invisible et impalpable son handicap, ce qui fait qu'il n'a au final pas besoin d'aménagements, ou est capable de serrer les dents et d'être reconnaissant pour les miettes qu'on veut bien lui laisser. D'après Céline Extenso, «la société adore les handicapés brillants et ultra diplômés et aime pouvoir les prendre en exemple. Sinon, elle considère que les personnes handicapées doivent être cantonnés à des tâches ingrates. Il n'y a finalement pas de place pour l'entre-deux.»

Une autre manière de montrer à ces personnes qu'on ne les considère pas à leur place, c'est aussi de le leur dire, souvent de manière très directe. C'est ce qui est arrivé à Pauline, atteinte d'un TSA: «Une collègue m'a littéralement dit: “En fait, on ne va pouvoir travailler ensemble. J'ai lu ce que c'était l'autisme. Franchement, c'est trop bizarre que tu bosses dans la communication, tu devrais faire autre chose.”»

Camille, jeune infirmière fibromyalgique, raconte, elle, que «[s]es collègues [la] traitent de mamie quand [elle] boite ou qu'[elle est] fatiguée», lui répétant qu'elle devrait «changer de métier», qu'elle n'en est «pas capable». De son côté, Tom décrit les moqueries et les imitations de ses collègues face à ses tremblements et les remarques acerbes du type: «Tu nous fais honte».

Les femmes handicapées,

encore plus infantilisées

À l'autre bout du spectre du validisme en entreprise, il y a la bienveillance outrancière. Le patron de Manon était ainsi «très fier d'avoir embauché une handicapée», décrypte-t-elle, précisant avoir eu l'impression d'être «devenue son token d'inclusivité». «Ça a supposé de me mettre sous cloche, de ne rien me demander de difficile. S'il avait pu me mettre un pyjama en mousse pour me protéger, il l'aurait fait. J'étais sans cesse renvoyée à mon handicap et traitée comme une enfant. Je l'ai très mal vécu», poursuit-elle.

Les femmes sont plus souvent concernées par ce validisme qui se veut bienveillant. «On les protège comme si elles étaient de petits être fragiles afin de bien montrer sa domination et ne pas la perdre», estime Charlotte Puiseux. La philosophe et psychologue rappelle que pourtant, les situations que génère la validisme au travail induisent malheureusement bien souvent des troubles anxieux, des épisodes dépressifs ou des burn-out excluant à nouveau les personnes handicapées du monde de l'entreprise.

Ces situations peuvent aussi être la cause d'une peur de dire son handicap. C'est désormais le cas de Camille, qui a «fini par avoir extrêmement peur d'en parler et préféré ne plus rien en dire»: «Je serrais les dents quand j'avais mal ou que j'étais fatiguée. Je me pinçais pour essayer de me concentrer, puisque la fibromyalgie entraîne aussi des troubles de l'attention. Je venais en béquilles jusqu'en stage, je les laissais dans mon casier, et je partais la dernière le soir pour que personne ne me pose de questions.»

«Lorsque l'on a un handicap invisible, il n'est pas toujours évident de savoir s'il vaut mieux le déclarer ou pas. En effet, le déclarer ne signifie pas que l'on pourra bénéficier d'aménagements mais cela suppose, en revanche, que l'on sera victime de discriminations», commente Céline Extenso.

«Un chantier sur le long terme»

Comment faire, alors, pour lutter contre ce validisme qui broie et qui exclut? Pour Charlotte Puiseux, il s'agit d'améliorer les représentations du handicap –et pas seulement au travail. Cela passe passe par les séries, les films, etc. «C'est un chantier sur le long terme.» Selon un principe de cercle vertueux, il est également nécessaire d'augmenter la représentation des personnes handicapées dans le monde du travail. Car «côtoyer des personnes handicapées, c'est changer les représentations et la valeur de ces représentations», indique la philosophe, consciente cependant que certaines devront encore lutter et supporter le poids des mots et des comportements discriminants.

De son côté, Céline Extenso est très critique vis-à-vis d'initiatives telles que le «Duoday», qui a pour objectif de permettre «à une personne handicapée de passer une journée en contexte professionnel, dans une entreprise, une association ou une administration, afin d'observer le travail d'un collaborateur et de participer à ses tâches quotidiennes». «C'est une supercherie médiatique, une opération de communication qui n'engage à rien: il n'y a pas d'embauche ensuite, s'agace-t-elle. La personne handicapée est considérée comme un élève de troisième qui vient faire un stage d'observation, pour ne pas dire une visite touristique. C'est infantilisant et vain, sinon totalement contre-productif.»

Sans doute qu'écouter davantage les personnes concernées plutôt que de les exclure pourrait être un grand pas pour davantage d'inclusion dans le monde du travail. Une plus grande inclusion qui supposerait aussi de se pencher sur une organisation plus flexible au quotidien, ainsi que des conditions de travail plus favorables à tous et toutes.