Les hommes de petite taille sont davantage atteints de psychopathie que les autres

L'engouement autour du couple formé par Zendaya et Tom Holland en témoigne: les hommes de moins d'1,73 mètre, autrefois critiqués, semblent désormais avoir la cote. Mais si vous étiez sur le point de vous lancer à la recherche du prince charmant des temps modernes, sachez que cela peut avoir un revers. Des scientifiques polonais ont découvert que les hommes de petite taille peuvent être liés à un comportement plus conflictuel que leurs congénères plus grands.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Elsevier Personality and Individual Differences, a révélé pour la première fois une corrélation existante entre les traits de la «triade sombre» (théorie de la personnalité) et la taille d'un individu. Pour mettre en évidence ce lien, l'analyse relayée par le New York Post s'est basée sur les trois piliers phares du test psychologique, constituant la triade sombre: la psychopathie (manque d'empathie et comportements antisociaux), le narcissisme (égocentrisme) et le machiavélisme (manipulation et indifférence à l'égard de la mortalité).

Pour les 233 hommes et les 134 femmes volontaires et majoritairement hétérosexuels, les résultats ont divergé. «Les personnes de sexe féminin de petite taille ont tendance à recourir à la tromperie pour paraître plus désirables ou pour obtenir une certaine forme de protection», écrivent les chercheurs. Mais aucun signe de psychopathie.

En revanche, le sexe masculin n'a pas été épargné. Les scientifiques ont non seulement remarqué que les hommes présentant des traits de la triade sombre étaient moins satisfaits de leur taille, mais surtout qu'être conflictuel pouvait être dû à leur petitesse. «Nous pensons que ces syndromes comportementaux sont conçus par la sélection naturelle pour permettre aux individus moins imposants de continuer à relever les défis de la vie», expliquent-ils.

Le complexe de Napoléon

Pour approfondir l'origine des traits machiavéliques, les professionnels ont mis en lien la présente étude avec le complexe de Napoléon. L'empereur était régulièrement moqué par les journaux britanniques en raison de sa taille. Bien que celui-ci affirmait faire 1,80 mètre, les historiens ont revu ce chiffre à la baisse et ont plutôt penché pour 1,68 mètre. Et ce célèbre complexe d'infériorité, Napoléon le tient de sa façon d'exercer l'autorité: n'étant pas particulièrement imposant, le militaire cherchait le pouvoir par l'agression.

«Lorsque quelqu'un n'est pas redoutable physiquement et n'a pas une présence intimidante, il doit s'imposer par d'autres moyens, et notamment par la psychologie», met en garde Monika Kozlowska, autrice principale de l'étude. «Les hommes petits qui présentent des traits de caractère tels que la psychopathie peuvent s'en servir pour exiger le respect ou impressionner leur partenaire.»

Les apparences peuvent donc parfois être trompeuses: contrairement au dicton, tout ce qui est petit n'est pas forcément mignon.