Comment EDF a perdu son excellence

La France est sous tension. N'étant pas certain que la production de notre réseau électrique soit suffisante pour passer l'hiver sereinement, le gouvernement a présenté début décembre un plan de délestage pour prévenir les pénuries lors des pics de consommation. Emmanuel Macron a en revanche vertement critiqué «les scénarios de la peur» face aux risques de coupures d'électricité cet hiver, en assurant que la France allait «tenir» si chacun faisait «son travail».

Si certains avancent que cette situation est imputable uniquement à la guerre en Ukraine et à l'embargo russe, les facteurs sont en réalité multiples.

La France a-t-elle fait de mauvais choix stratégiques et technologiques en matière d'énergie? Y a-t-il eu un manque d'anticipation concernant le parc nucléaire français? Comment et pourquoi EDF a-t-elle perdu l'excellence qui était la sienne il y a encore quelques années?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, Stéphane Vernay, rédacteur en chef de la rédaction parisienne de Ouest-France, et Michel Soudais, journaliste politique à Politis, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.