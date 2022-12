Ce que la Chine doit à son ancien dirigeant Jiang Zemin

Temps de lecture: 8 min

Jiang Zemin était un dirigeant chinois qui, en apparence, ne manquait pas de paradoxes. Le 30 novembre, l'ancien chef d'État est mort d'une leucémie, à 96 ans. Le pouvoir chinois a rendu un hommage appuyé et solennel à celui qui a été à la tête du pays de 1989 à 2002, quand la Chine a entamé son développement économique. Les drapeaux ont été mis en berne pendant toute la journée du 6 décembre; à 10h, dans les usines, les bureaux, les rues, la vie a été suspendue l'espace de trois minutes.

Une réunion commémorative s'est également tenue à Pékin, au Grand Palais du peuple. Dans la salle principale, un grand portrait de Jiang Zemin était posé sur un fond gris argenté. Au pied de la tribune, son cercueil était recouvert du drapeau chinois et entouré de bouquets de fleurs, de branches de conifères et de cyprès.

À cette occasion, Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), a prononcé un discours dans lequel il a décrit Jiang Zemin comme un «dirigeant exceptionnel de la grande cause du socialisme à la chinoise. Il jouissait d'un grand prestige reconnu par l'ensemble du parti. […] Il était le noyau de l'équipe dirigeante centrale de la troisième génération du parti.» Ce qui signifie qu'il a incarné la génération des dirigeants ayant succédé à Mao Zedong et à Deng Xiaoping. L'ensemble de la cérémonie a été retransmis à la télévision chinoise et sur les portails d'information en ligne.

L'homme de Shanghai

Nul doute que la population chinoise garde un bon souvenir et une certaine nostalgie du personnage qu'était Jiang Zemin. L'homme était devenu communiste à 20 ans, alors qu'il finissait ses études d'ingénieur en machinerie électrique à Shanghai. En 1956, quatre ans avant que la Chine ne se brouille avec la Russie, il travaillait dans une usine automobile à Moscou, avant d'assumer à Shanghai la fonction de directeur adjoint de l'Institut chinois de la recherche sur les appareils électriques.

Approfondissant son engagement politique, il a été élu membre du comité central du Parti communiste en 1982. Trois ans plus tard, il devenait maire de Shanghai puis, en 1987, secrétaire général du bureau municipal du Parti communiste. C'est lui qui a entamé la modernisation de la ville qui, après les années du maoïsme et de la révolution culturelle (1966-1976), n'avait guère évolué. Jiang Zemin y a même créé un festival international de cinéma dont, en 1988, la première édition a été présidée par Catherine Deneuve.

Au printemps 1989, la Chine vivait l'occupation, par une foule d'étudiants, de la place Tian'anmen. Un vaste mouvement écrasé par les chars. Zhao Ziyang, secrétaire général du Parti communiste de l'époque, avait alors été limogé pour avoir exprimé de la sympathie pour les manifestants. Et pour le remplacer, Deng Xiaoping, l'homme fort du régime, considérait que le mieux était de choisir quelqu'un qui n'avait pas été impliqué dans ces récents massacres.

Shanghai, elle, était restée plutôt calme. Seuls quatre étudiants, qui tentaient d'organiser une révolte, y avaient été fusillés sur décision de Jiang Zemin. Ayant montré sa capacité à maintenir l'ordre, ce dernier a donc été nommé à la tête du PCC. Mais même à ce poste, il n'a jamais oublié sa vie à Shanghai, et la plupart de ses proches étaient par ailleurs originaires de ce grand port de la mer de Chine.

L'artisan de la transformation économique de la Chine

En 1992, Deng Xiaoping a fait adopter la disposition selon laquelle un secrétaire général du PCC ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans –une résolution désormais abolie par Xi Jinping. Afin de respecter cet engagement, Jiang Zemin s'était donc mis en tête de faire évoluer la Chine aussi vite que possible. Il ne s'est pas lancé dans une avancée vers le capitalisme, comme beaucoup d'observateurs l'ont cru, mais a transformé l'économie du pays. En 1997, il expliquait ainsi, dans son rapport devant le XVe congrès du Parti communiste, que le système économique chinois était dans le «stade primaire du socialisme».

Lors de cette phase, définie par la théorie marxiste, la propriété publique est certes un pilier, mais diverses formes de propriétés privées peuvent également se développer. Sous l'impulsion de Lénine, l'URSS avait décrété une phase comparable portant le nom de «Nouvelle politique économique» (NEP), à laquelle Staline a mis fin en 1929. Sous Jiang Zemin, l'objectif affiché du PCC était de construire une «société de moyenne aisance» et «un contexte favorable à la cause du socialisme à la chinoise». La phase d'ouverture économique qu'il a promulguée n'est pas officiellement terminée aujourd'hui, même si Xi Jinping a décidé de nettement réduire la puissance des grands groupes privés chinois.

En tout cas, à l'approche du XXIe siècle, la priorité du Parti communiste chinois et de Jiang Zemin était d'amener la Chine à la prospérité et, pour cela, à l'ouverture au monde extérieur. Le Premier ministre d'alors, Zhu Rongji, ferme partisan de cette ouverture économique accélérée de la Chine, a donc accentué le rythme des négociations en vue de faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'accord a finalement été signé en décembre 2001, permettant à la Chine de développer son commerce à l'échelle de la planète.

Les Américains ne s'y sont pas opposés, car ils pensaient que l'adhésion à l'OMC contribuerait à libéraliser le système politique chinois –ce qui n'a finalement pas été le cas. Être installée dans un commerce mondial avec moins de barrières a permis à la Chine de considérablement développer ses échanges. L'enrichissement apporté au pays est donc, encore aujourd'hui, largement attribué par la classe moyenne chinoise à Jiang Zemin et à son entourage. La différence est grande avec la diminution actuelle de la croissance du pays et avec les perspectives économiques entravées par la politique zéro Covid.

Chanson et répression

En parallèle, le régime chinois a cependant continué de réprimer fermement toute contestation politique. Les 10.000 membres de la secte Falun Gong qui, un jour d'avril 1999, ont eu l'idée de manifester à Pékin, en se tenant par la main autour du bâtiment où résident les dirigeants du pays, Zhongnanhai, ont ainsi été immédiatement emprisonnés ou placés dans des «camps de rééducation». Le Falun Gong a dès lors été classifié «secte dangereuse» en Chine, tandis que ses dirigeants en exil ont accusé Jiang Zemin d'avoir ordonné des tortures contre les membres de la secte.

Dans les débuts des années 1990, Jiang Zemin incarnait en Chine un style différent des autres dirigeants. Et sur le plan international, ses visites dans divers pays du monde se sont déroulées dans des ambiances diverses. Aux États-Unis, sa prestation, en 2000, dans l'émission télévisée «60 minutes» sur CBS est notamment restée dans les annales, et est d'autant plus exceptionnelle qu'aucun autre dirigeant chinois ne s'est jamais prêté à un exercice comparable avec un média occidental.

Dans son livre La Diplomatie n'est pas un dîner de gala, l'ex-ambassadeur de France en Chine Claude Martin raconte par ailleurs qu'en 1991, lorsque Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, est venu à Pékin, Jiang Zemin a tenu à lui dire combien il admirait Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, Jeanne d'Arc. Et d'ajouter qu'il avait «dévoré Les Trois Mousquetaires et Les Misérables dans sa jeunesse», qu'il aimait les châteaux de l'Hexagone, et que Fontainebleau, dont le nom en traduction phonétique chinoise (feng dan bai lou ) signifie «la rose blanche sur l'érable blanc», le «ravi[ssai]t».

Il est par ailleurs arrivé qu'au cours d'une visite officielle, Jiang Zemin entame publiquement un air d'opéra chinois. En 1996, invité aux Philippines, il a même chanté «Love me Tender», d'Elvis Presley. Et à Pékin, en 2002, à la fin d'un repas avec le président américain George W. Bush, il a donné de la voix pour faire résonner «O Sole Mio» devant une centaine de convives.

Jiang Zemin a aussi visité la France en octobre 1999, marquant un arrêt à Lyon où il a été reçu par le maire de l'époque, Raymond Barre, très intéressé par les progrès économiques de la Chine. Mais au moment de sa sortie de l'Hôtel de ville, une voix, venue d'un immeuble de la place des Terreaux, avait vigoureusement dénoncé les atteintes aux droits humains en Chine.

La police avait mis plusieurs minutes à localiser puis à faire taire l'orateur: il s'agissait du dissident Wei Jingsheng, qui s'était illustré au cours du «printemps de Pékin» en 1979 et avait été interné pendant près de quinze ans dans un camp de travail avant d'être expulsé de Chine. Un journal lyonnais, Lyon Capitale, lui avait proposé de venir dans ses locaux et d'apostropher Jiang Zemin au moyen d'un mégaphone.

Les Chirac entrent dans la danse

Le lendemain, Jiang Zemin était invité par Jacques Chirac à passer le week-end dans son château à Bitty, en Corrèze. Cette marque d'amitié du président français s'accompagnait d'une demande précise: que la Chine arrête de considérer le dalaï-lama comme un ennemi et qu'elle instaure un dialogue normal avec lui. À un long plaidoyer de Jacques Chirac, Jiang Zemin, excédé, répondait: «Vous croyez que je peux décider seul d'une réconciliation avec le dalaï-lama? La moindre décision en ce sens provoquerait des remous ingérables au sein de la direction du Parti communiste chinois.»

Après ce ferme refus de la moindre évolution quant aux relations de la Chine avec le leader spirituel des Tibétains, Jacques Chirac emmenait son hôte faire un tour dans le village de Bitty, l'entraînant dans un café où un accordéoniste jouait un air de valse musette. Aussitôt, Jiang Zemin avait saisi la taille de Bernadette Chirac et avait dansé avec elle plusieurs minutes, sous le regard médusé de son mari. Elle dira plus tard qu'elle n'avait évidemment pas pu refuser cette valse.

En 2000, Jacques Chirac, au cours d'un voyage officiel en Chine, a quant à lui fait étape à Yangzhou, la ville natale de Jiang Zemin. Celui-ci avait alors emmené le président français visiter le musée de la ville, lui montrant notamment une peinture de la dynastie mongole, laquelle «a été au pouvoir en Chine pendant quatre-vingt-seize ans».

«Ah non!, s'était exclamé Jacques Chirac. Les Mongols sont restés à la tête de la Chine pendant quatre-vingt-dix-sept ans. De 1271 à 1368, ce qui fait quatre-vingt-dix-sept ans!» Jiang Zemin n'avait pas répliqué, mais avait fait vérifier par l'un de ses collaborateur. Un peu plus tard, il avait confirmé à Jacques Chirac: «Vous avez raison, c'est quatre-vingt-dix-sept ans.»

Une figure à ne pas abîmer

Parmi les succès remportés par Jiang Zemin, notons, à la fin de son second mandat, la désignation de Pékin pour accueillir les Jeux olympiques de 2008. Hu Jintao, son futur successeur, était alors secrétaire général du Parti communiste et rien n'indiquait que les deux hommes s'appréciaient particulièrement. Mais Deng Xiaoping avait décidé en 1993 que Hu Jintao devait être à la tête de l'État et du PCC, et Jiang Zemin ne pouvait contrer la volonté du «petit timonier». Retraité et vivant à Shanghai, Jiang Zemin a apparemment continué à surveiller de près la direction du pays, en plaçant certains de ses fidèles à toutes sortes de postes-clés.

Mais la situation a changé en 2012, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Celui-ci avait toutefois été, pendant près d'un an, en 2007, affecté à la direction de la municipalité de Shanghai. Il a alors connu certains de ceux qu'on appelle en Chine la «bande de Shanghai» et qui lui ont été utiles pour accéder ensuite à la direction du Parti communiste.

Aucun geste d'exclusion apparent n'a jamais été fait par Xi Jinping à l'égard de Jiang Zemin, alors que Hu Jintao a été exfiltré du congrès du PCC en octobre dernier, dans une séquence largement diffusée. Il faut dire qu'il est sans doute utile pour le président, dans la période actuelle, d'évoquer le souvenir de l'époque optimiste où la croissance économique chinoise décollait.