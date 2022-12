Un sapin de Noël, même synthétique, altère la qualité de l'air de votre maison

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

À deux semaines de Noël, l'odeur du sapin naturel embaume les maisons. Mais cette senteur hivernale, jugée réconfortante ou entêtante, vous réserve bien des surprises. À commencer par la pollution de l'air de votre foyer. Seulement, ne riez pas trop vite si vous avez opté pour un arbre artificiel cette année: le même sort vous attend. Si ce n'est pire.

Comme le rapporte le HuffPost, les sapins de Noël, véritables ou synthétiques, émettent des substances chimiques et altèrent la qualité de l'air de votre maison. L'odeur de pin naturel que vous aimez tant n'est ni plus ni moins que le fruit de la libération d'un mélange de composés organiques volatils (COV). Également appelés «pinènes», ces contaminants peuvent provoquer une légère irritation respiratoire lorsqu'ils sont inhalés. Certaines personnes peuvent ressentir davantage d'effets secondaires: une démangeaison des yeux, du nez, de la gorge, ainsi que des maux de tête.

Outre les COV, les arbres peuvent aussi bien faire entrer des moisissures que des polluants extérieurs au sein de votre foyer. «Lorsque vous achetez un sapin, vous repartez avec une communauté microbienne», explique Dustin Poppendieck, ingénieur environnement.

Il n'y a toutefois pas lieu de s'alarmer outre mesure puisque Bryan Cummings, chercheur au College of Engineering de l'Université Drexel, ne craint pas un impact significatif sur la santé du grand public. En revanche, les individus souffrant d'asthme ou d'allergies peuvent ressentir une irritation supplémentaire lorsqu'un sapin de Noël est présent dans leur intérieur.

La chimie de Noël

Certaines personnes souffrant d'allergies se tournent vers les arbres de Noël synthétiques, en ignorant que ceux-ci impactent également la qualité de l'air. «Ils contiennent des plastiques, du polychlorure de vinyle (PVC) et des phtalates. En plus, ces sapins possèdent des retardateurs de flamme qui s'avèrent être des neurotoxines et des substances cancérigènes sur le long terme», informe le chercheur.

En ce qui concerne les phtalates, leur réputation n'est plus à faire. Au-delà d'être des perturbateurs endocriniens, ces substances fabriquées par les humains sont éternelles. En d'autres termes, ce sont des produits chimiques qui ne se décomposent pas et perdurent pendant plusieurs centaines d'années. «Non seulement vous pouvez les respirer puisqu'ils s'évaporent dans l'air ambiant, mais vous pouvez aussi les ingérer. Après un contact avec votre peau, leur passage dans le sytème sanguin n'est que plus facile», ajoute Bryan Cummings.

«J'estime que ce problème de santé est plus important que l'exposition potentielle aux COV libérés par les sapins naturels», en conclut-il.

Cela dit, votre intérieur regorge certainement d'articles en plastique. Alors, un de plus ou un de moins n'aura pas d'impact significatif. Donc si votre arbre de Noël vous apporte de la joie, ne prenez pas la peine de le défaire.