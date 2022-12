Un animal peut-il se venger?

Temps de lecture: 6 min

La réponse de Brian Gogarty:

Je vais parler ici des tigres, qui sont bien plus intelligents et rancuniers qu'on ne pourrait le croire. Grâce à leur excellente mémoire, ces animaux n'oublient jamais ceux qui leur ont fait du tort, et ils ne pardonnent pas facilement. Gare à celui qui fait feu sur un tigre sans parvenir à le tuer ou à celui qui lui vole sa proie, car l'animal risque de le pourchasser des mois, voire des années plus tard, pour se venger.

Voici un exemple particulièrement frappant qui s'est déroulé en Sibérie, plus précisément dans le Primorié. La région russe, frontalière de la Chine, abrite les derniers tigres de Sibérie que l'on puisse encore trouver dans la nature. L'histoire s'est produite en décembre 1997.

Un chasseur dévoré par un tigre

Un chasseur du nom de Vladimir Markov, qui habitait Sobolonié, un petit village isolé, est retrouvé mort un matin dans la forêt, près de sa cabane. Il a été tué et dévoré par un tigre durant la nuit, en regagnant sa cabane. Ses chiens ont subi le même sort.

Yuri Trush, à la tête de l'une des six unités de l'Inspection tigre, une brigade chargée de protéger les fauves et de régler les conflits entre eux et les humains, arrive sur place avec son équipe pour enquêter sur les circonstances du drame.

En examinant les traces au sol et en se basant sur leur expérience, les inspecteurs découvrent avec frayeur que le tigre est toujours sur les lieux, à quelques dizaines de mètres d'eux. Même s'ils ne le voient pas, ils savent qu'il est là, probablement en train de les observer.

Après avoir commencé à le traquer avec une grande prudence, ils le laissent finalement filer, estimant qu'il est trop dangereux de continuer la poursuite. Pourtant, ces hommes sont loin d'être des trouillards et sont armés jusqu'aux dents. Mais ils savent combien il est est dangereux de pister un tigre à pied dans son environnement, car ces animaux savent parfaitement se rendre invisibles.

Une première rencontre

Au cours de leur enquête, Trush et ses hommes découvrent que la victime Markov était un braconnier qui ciblait des espèces protégées, y compris les tigres, pour les vendre sur le marché chinois qui est très friand de ces animaux. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise utilise les os de tigres pour fabriquer des remèdes (dont l'efficacité n'a jamais été prouvée).

Après la chute de l'URSS en 1991, l'économie locale s'est effondrée, les industries ont déserté les lieux et des millions de gens ont donc sombré dans la pauvreté. Beaucoup se sont alors tournés vers le braconnage d'espèces protégées comme le tigre et la déforestation illégale pour gagner leur vie. Markov était de ceux-là.

Un jour, en forêt, le chasseur tombe sur un tigre en train de manger un sanglier, qu'il avait tué peu avant. Il saisit alors son fusil pour tirer sur le tigre, mais le manque. Il aurait néanmoins quand même blessé l'animal, ce qui a pu l'empêcher de chasser ensuite.

Après ce premier coup de feu, le fauve doit évidemment déguerpir. Markov en profite pour mettre la main sur la viande de sanglier et la vend peu après. Mais il s'est fait un ennemi: après cet événement, le tigre s'est mis à le traquer et ne l'a plus lâché.

Harcelé par le tigre

Peu de temps avant sa mort, Markov avait confié à ses amis (autres chasseurs, bûcherons…) qu'un tigre le suivait depuis des jours et le harcelait quotidiennement. Comme l'a déclaré plus tard Evgueni Smirnov, membre de l'Inspection tigre, après le dénouement de l'enquête:

«Markov a ouvert le feu sur le tigre. Hélas pour lui, le fauve avait eu le temps de mémoriser son odeur et dès lors, il l'a pris en chasse. Il y avait beaucoup de monde dans le coin: des soldats, des bûcherons, des apiculteurs. Pourtant, il les a tous évités et n'a attaqué personne. Car il cherchait un homme et un seul.» S'il avait voulu se nourrir d'êtres humains, il aurait pu aller vers les cabanes [...]. Mais ce tigre ne chassait pas les humains, il chassait Markov. Les chiens de Markov disparaissaient les uns après les autres, et ce dernier était sans cesse à leur recherche dans la forêt. Il affirmait à ses amis que c'était ce même tigre qui était responsable de leur disparition. Markov avait compris que le fauve en avait après lui personnellement.

En examinant attentivement la scène où Markov a été tué, Trush et ses collègues chargés de l'enquête ont également découvert que le tigre l'avait attendu patiemment pendant plusieurs jours, couché sur la neige près de la cabane. C'est à la fois la faim et la vengeance qui l'ont amené à agir ainsi.

Ce tigre n'était pas un mangeur d'hommes de nature. Comme l'a déjà dit Smirnov, s'il avait voulu simplement se nourrir d'êtres humains, il aurait pu aller vers les nombreuses cabanes d'autres chasseurs ou de bûcherons autour, dans la même zone. Mais ce tigre ne chassait pas les êtres humains, il chassait Markov.

L'animal finalement abattu

Toutefois, les enquêteurs ont aussi mis en évidence que le tigre avait été une nouvelle fois blessé par Markov au moment de l'attaque. Et que le fauve était parti en claudiquant. Là, il ne pouvait vraiment plus chasser ses proies habituelles comme les sangliers et les cerfs. Il a alors dû se rabattre définitivement sur les humains, même ceux avec qui il n'avait pas de problème.

Après Markov, le tigre a donc tué et dévoré un autre chasseur nommé Andreï Potchepnia près de sa cabane. Pour Trush et ses hommes, il était désormais clair que le fauve était vraiment devenu un mangeur d'hommes.

Ce documentaire de Sasha Snow, Conflict Tiger, suit l'expert en attaques de tigres Yuri Trush.

Pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes, les membres de l'Inspection tigre ont décidé de traquer le fauve et de l'abattre. Après une épuisante chasse qui a mobilisé des moyens importants dont des camions militaires, le tigre a été finalement abattu le 21 décembre.

Une traque très dangereuse durant laquelle Trush lui-même a failli y laisser la vie: le tigre a bondi sur lui et l'a blessé sévèrement à l'épaule et aux jambes, à la lisière d'un bois. Il ne doit la vie qu'à ses collègues qui ont abattu le fauve à temps. La scène n'a duré que quelques secondes.

Cible de dizaines de projectiles

Plus tard, en autopsiant le tigre, Trush et ses hommes ont découvert que c'était loin d'être la première fois qu'il se faisait tirer dessus. De multiples traces de blessures par balles ont été trouvées à l'intérieur de son corps, et elles n'étaient pas récentes. En tout, ce tigre a été la cible de dizaines de projectiles au cours de sa vie.

Cela explique aussi probablement son comportement, car personne n'aime prendre une balle. Comme l'a déclaré Trush: «Des hommes étaient responsables de l'agressivité de cet animal. L'incident avec Markov avait été la quintessence de tous ceux qui l'avaient précédé.»

«Le tigre est un animal singulier, très fort, très intelligent et très vindicatif.» Sergueï Boiko, chasseur

En dehors de cette affaire, durant sa carrière, Trush a aussi interrogé Sergueï Boiko, un autre chasseur qui sait ce que l'on gagne à contrarier un tigre:

«Un jour, avec un autre chasseur, nous avons pris sa proie à un tigre. Nous l'avons vu s'en éloigner et nous sommes allés nous découper un morceau de viande. On n'a pas tout pris, parce qu'on ne peut pas tout prendre. C'est une loi de la taïga: il faut partager. Mais le lendemain, quand nous sommes revenus sur les lieux, nous avons vu que le tigre n'avait pas touché à ce que nous lui avions laissé. À compter de ce jour, nous n'avons plus jamais rien attrapé. Le tigre détruisait nos pièges et faisait fuir les animaux qui s'approchaient de nos appâts. Dès qu'une bête s'en approchait, il rugissait et tout le monde décampait. Pendant une année entière, ce tigre ne nous a pas laissé chasser. Nous avons reçu une bonne leçon. Laissez-moi vous dire une chose: le tigre est un animal singulier, très fort, très intelligent et très vindicatif.»

Rancune tenace avérée

L'expérience qu'a vécue Boiko n'a rien d'exceptionnel. La rancune tenace du tigre est avérée. Vladimir Chtchetinine, ancien chef de l'Inspection tigre et spécialiste des attaques perpétrées par les fauves, a recueilli un certain nombre d'histoires au cours de sa carrière. Il déclarait en mars 2007:

«Mon équipe et moi-même avons enquêté sur huit cas au moins. Et nous sommes tous arrivés à la même conclusion: si un chasseur tire sur un tigre, celui-ci le traquera et le retrouvera, même si cela doit lui prendre deux ou trois mois. Un tigre attendra patiemment l'homme qui lui a tiré dessus, celui-là et pas un autre.»

Les huit affaires en question présentaient toutes les mêmes caractéristiques: l'animal avait pu identifier son agresseur, il avait eu l'occasion de le prendre en chasse et il possédait un tempérament l'incitant à le faire.

Source: John Vaillant, Le Tigre, une histoire vraie de survie et de vengeance dans la taïga, Éditions Libretto, 2012.