Les instits en ont marre que vous leur offriez des mugs et des bougies

Gardez vos bougies. Gardez vos mugs. Les instituteurs et institutrices en ont marre. Leurs placards regorgent de tasses de plus ou moins bon goût, certaines fabriquées et décorées en Chine et d'autres peintes à la main, sur lesquelles figurent des messages aussi niais que «Pour la meilleure maîtresse du monde» (avez-vous seulement pensé au double sens de cette phrase?) ou «Joyeux Noël monsieur X». Et il est difficile de savoir quoi faire de toutes ces bougies artisanales, même si elles pourront s'avérer pratiques en cas de coupure d'électricité.

Vox a interrogé des profs des écoles, qui osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas: vous voulez les remercier pour leur travail acharné, leur patience infinie et leur suivi minutieux des progrès (ou des non-progrès) de vos enfants? Alors offrez-leur de l'argent. Ou au moins un chèque-cadeau. Là, vous leur ferez plaisir. Et vous leur permettrez d'agrémenter un peu leur fin d'année, leur pouvoir d'achat ayant dégringolé de façon vertigineuse en quelques années.

La carte cadeau ne doit pas forcément permettre d'acheter des biens culturels: nombreuses sont les enseignes qui en proposent désormais au moment des fêtes, y compris celles qui vendent des boissons caféinées ou des viennoiseries. Ce sera toujours mieux que des cookies mal cuits après avoir été pétris par les doigts pas forcément propres du petit Matthéo.

Vox en profite pour rappeler certaines des règles en vigueur aux États-Unis: par exemple, dans des États comme l'Oregon ou le Massachusetts, il n'est possible d'accepter des cadeaux que si leur valeur est inférieure à 50 dollars (47,60 euros).

Pas que les instits

Au passage: c'est bien de récompenser les membres de l'Éducation nationale, mais le faites-vous pour de bonnes raisons? Si le but est de faire savoir aux membres de la communauté éducative et aux autres parents d'élèves à quel point vous savez faire preuve de générosité, alors lâchez l'affaire. Et cessez d'offrir des gerbes de fleurs juste pour que ça se voie –de toute façon, personne n'a assez de vases. Les employé·es de ménage, les concierges, les baby-sitters et tant d'autres méritent aussi de recevoir un signe de reconnaissance.

Même si personne ne sera là pour être témoin de votre geste, il serait de bon goût de remercier ces personnes avec un vrai cadeau. Attention, là aussi il peut y avoir des règles: par exemple, les personnes travaillant pour la Poste américaine ne peuvent accepter d'argent liquide ou de chèques-cadeaux que pour des montants inférieurs à 20 dollars (19 euros environ).

Avoir les moyens d'offrir des cadeaux aux personnes qui s'occupent bien de vous ou de vos proches n'empêche pas de faire preuve d'un peu de savoir-vivre: l'idée n'est pas de leur jeter un cadeau au visage en attendant un merci, mais de les remercier chaleureusement pour tous les services offerts pendant l'année écoulée. Un cadeau de valeur ne sera jamais aussi apprécié que s'il est accompagné d'un petit mot personnalisé dans lequel vous exprimerez votre gratitude. Nul besoin de pondre un roman, l'important est évidemment que cela vienne du cœur. C'est vraiment ça, l'esprit de Noël: montrer ses sentiments et allonger la monnaie quand on en a les moyens.