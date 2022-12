Guy Savoy, une vie exemplaire de maître cuisinier

Temps de lecture: 7 min

Chef trois étoiles depuis 2002, l'enfant de Bourgoin-Jallieu au sud de Lyon a débuté sa vie de cuisinier comme arpète chez les Troisgros à Roanne. C'est là, dans les cuisines nickel et les salles à manger lumineuses du «plus fameux restaurant du monde» –dixit le duo Gault & Millau– que Guy Savoy reçoit le feu sacré et découvre le goût de la bonne chère mitonnée midi et soir par les deux frères roannais.

En quelques mois, il devient un chef à suivre de près: la cuisine, c'est une histoire de transmission réussie.

Portrait de Guy Savoy. | Laurence Mouton

L'œil vif, habile de ses mains, bon observateur de la gestuelle, des réflexes créatifs des Troisgros, Guy Savoy va révéler des dons rares d'apprenti en cuisine doué et méticuleux, si bien qu'il pourra gravir en un quart de siècle tous les échelons de la profession de chef jusqu'à la troisième étoile si convoitée, inespérée à ses débuts.

Il devient alors chef chez lui à Paris rue Troyon (75017), dans un modeste restaurant embelli par des tableaux figuratifs ou non du collectionneur cultivé qu'il sera toute sa vie.

Le provincial Guy Savoy est le type même du maître queux d'aujourd'hui qui a grandi grâce au métier de la poêle et des goûts justes, reconnu, célébré par le guide Michelin –le juge suprême craint et redouté.

Une magnifique saga

Il accueille chez lui la plus belle clientèle de Paris et du monde, celle qui fréquente La Tour d'Argent, Maxim's, le Plaza Athénée, le Ritz, Pierre Gagnaire et le George V.

Voilà la magnifique saga d'un chef rarement absent de la rue Troyon, proche de l'Arc de triomphe: un phare d'excellence dans la restauration parisienne.

En 2009, Guy Savoy franchit la Seine et s'installe rive droite. Il est venu visiter la Monnaie de Paris, il ne s'attendait pas à avoir le souffle coupé par la beauté du lieu: l'intérieur, grâce à la qualité remarquable de l'architecture (Jacques-Denis Antoine, 1733-1801), et l'extérieur, par la vue unique depuis les hautes et larges fenêtres qui courent le long des superbes salons face à la Seine. Ce site historique va lui porter chance.

L'enfilade des salons à la Monnaie de Paris. | Laurence Mouton

La décoration a été confiée à son ami architecte Jean-Michel Wilmotte afin qu'il transporte avec son talent le restaurant dans le XXIe siècle. Il a gardé le rythme des pièces, leur distribution, les hauteurs sous plafond, les boiseries, les cheminées, les parquets, les immenses fenêtres sous le ciel de Paris.

Recouvertes de grandes nappes blanches et garnies de cristal, de porcelaine, d'acier et d'objets d'artiste en verre taillé ou en céramique peinte, les tables sont des scènes de théâtre qui captent toute la lumière. Les plafonds sont habillés de miroirs, d'un lustre Stillnovo des années 1950 aux dimensions impressionnantes ou bien encore d'une toile contemporaine de Fabrice Hyber, Effervescence, spécialement réalisée pour Guy Savoy.

Voici le nouveau restaurant du grand chef, une adresse rare, un rêve pour lui car le fils de la modeste cuisinière et du jardinier de Bourgoin-Jallieu a réalisé l'exploit de s'installer dans un monument classé des quais de la Seine.

L'entrée du restaurant Guy Savoy. | Laurence Mouton

Pour le créateur de la salade de homard bleu et de la galette de pommes de terre Anna, c'est un pari audacieux. À Paris, l'emplacement est capital, décisif pour le succès à venir et pour la clientèle huppée qui va suivre le chef et se régaler chez lui. Oui, un coup de maître: la Monnaie est située sur un quai historique, celui de La Tour d'Argent, le plus ancien restaurant de France (1582).

Cette table élégante obtiendra six années de suite le titre envié de Meilleur restaurant du monde par La Liste, devant 28.000 établissements de bouche français. C'est à cette époque que Savoy dynamise son artisanat culinaire et sa créativité raisonnée: «Je fais un métier de passion, comment ne pas vouloir le transmettre?»

Quel aveu si révélateur de son engagement au piano: Guy Savoy avoue à ses proches qu'il a le métier de cuisinier chevillé au corps comme Joël Robuchon, son ami. Et un goût prononcé pour les grands peintres, ce qui est rarissime dans cette corporation de professionnels de la bonne chère et des gourmets qui peuplent ses restaurants et ses bistrots. Guy Savoy aura une vie rêvée de prince des voluptés de bouche, fraternel et généreux.

Arpenteur de galeries d'art, il va savoir décorer ses restaurants, le premier et les suivants, de toiles contemporaines –certaines prêtées par l'homme d'affaires François Pinault, bon palais et très au fait de la peinture moderne, client régulier des tables parisiennes de Guy Savoy. «Une maison de bouche doit ressembler à ceux qui l'animent», note le chef patron d'une vaste culture picturale.

«Ce nouveau restaurant des quais est à vivre comme un théâtre où les clients, maîtres d'hôtel, chefs de rang, cuisiniers, sommeliers jouent avec légèreté une partition réglée au millimètre près. Textes, créations culinaires, goûteuses mélodies sont préparés en cuisine par un personnel dédié qui envoie les préparations ciselées après avoir vérifié méthodiquement l'ensemble des mets destinés aux convives», écrit Guy Savoy, visionnaire très respecté de la restauration moderne, vivier de bons artisans de la poêle.

L'escalier d'honneur à la Monnaie de Paris. | Gilles Targat

«Venir au restaurant quel qu'il soit est une parenthèse de bien-être dans une vie parfois morne ou trépidante», ajoute le grand chef à l'accueil de son trois étoiles.

Il a eu le rare privilège de recevoir nombre de chefs d'État, de célébrités, de monstres sacrés, de stars de la scène et de l'écran. Ce chef humaniste est comblé par son métier de partage et de saveur.

Guy Savoy en quelques étapes

1953: Naissance.

1968: Guy Savoy a 15 ans, il sera cuisinier… ou rien!

1968-1976: Apprentissage et formation chez le chocolatier provincial Louis Marchand, puis chez les Troisgros, chez Lasserre, au Lion d'Or à Genève, à l'Oasis à La Napoule près de Cannes.

1977-1979: Le restaurateur Claude Verger lui confie La Barrière de Clichy dans la banlieue parisienne (92).

1980: Guy Savoy ouvre son premier restaurant rue Duret à Paris (75016). Il obtient une rapide reconnaissance du monde de la gastronomie.

1987: Le Restaurant Guy Savoy est transféré rue Troyon dans un lieu beaucoup plus spacieux.

2002: Le guide Michelin lui attribue la troisième étoile, il est élu chef de l'année par ses pairs.

2003-2004: Guy Savoy se lance dans l'ouverture de ses autres maisons, toutes conçues par Jean-Michel Wilmotte: L'Atelier Maître Albert, une rôtisserie installée rive gauche et Le Chiberta, à 20 mètres des Champs-Élysées, tous deux reconnus par les guides et le Michelin.

2006: Ouverture à Las Vegas, dans le Caesars Palace, d'un Restaurant Guy Savoy, frère de l'établissement parisien.

Mai 2015: Le Restaurant Guy Savoy est transféré à la Monnaie de Paris dans le VI e arrondissement.

arrondissement. 2018: Lauréat du Prix du Rayonnement gastronomique français.

Au restaurant Guy Savoy, la soupe d'artichauts à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et truffes. | Laurence Mouton

Quelques plats emblématiques du Restaurant Guy Savoy

La soupe d'artichauts à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et truffes, une des grandes trouvailles du chef

Les huîtres en nage glacée, huîtres concassées, granité algue et citron, une spécialité plébiscitée

Au restaurant Guy Savoy, les huîtres en nage glacée, huîtres concassées, granité algue et citron. | Laurence Mouton

Le rouget barbet «en situation», courgettes fleurs, jus aux foies un peu safrané, la mer en garniture

Le mille feuilles ouvertes à la vanille de Tahiti, une merveille pour terminer le repas

Au restaurant Guy Savoy, le rouget barbet en situation, courgettes fleurs, jus aux foies un peu safrané. | Laurence Mouton

Les restaurants parisiens de Guy Savoy

Le trois étoiles

Menus au déjeuner «Ne cherchez pas midi à 14h00» (260 euros), «Couleurs, Textures et Saveurs» en treize services… ou plus! (630 euros). Complet tous les soirs.

La Monnaie de Paris. 11, quai de Conti 75006 Paris. Tél.: 01 43 80 40 61. Fermé le samedi au déjeuner, le dimanche et le lundi. Et du 23 décembre au mardi 3 janvier inclus.

Le Chiberta

Aux mains d'une équipe dirigée par l'associé de Guy Savoy, Thierry Belin, et en cuisine par le bon chef Irwin Durand, Le Chiberta recèle des trésors d'imagination aussi bien dans le choix des vins que dans la création de ses mets.

Salle du restaurant Le Chiberta. | Restaurant Guy Savoy

Quelques plats fétiches: la raviole ouverte d'artichauts, la sole à l'embeurrée de chou, le ris et paleron de veau, sauce blanquette, le Tout chocolat-estragon… Menus au déjeuner à 60 euros, Dégustation à 135 euros.

Au restaurant Chiberta, le filet de bœuf maturé. | Laurence Mouton

3, rue Arsène Houssaye 75008 Paris. Tél.: 01 53 53 42 00. Ouvert du lundi au vendredi au déjeuner et au dîner, et le samedi soir. Voiturier. Vente à emporter, livraison. Toujours complet.

L'Atelier Maître Albert

Une rôtisserie très contemporaine au cœur du très vieux Paris: une création qui a du succès.

La façade du restaurant Maître Albert. | Laurence Mouton

Quelques plats concoctés par le chef Emmanuel Monsalier: le saladier aux foies de volaille, la poitrine de porc fermier francilien à la broche, la panna cotta aux prunes et glace vanille…

Le menu au déjeuner et au dîner est à 39,90 euros. Dégustation à 91 euros. Prix moyen à la carte: 55 euros, des prix aimables.

1, rue Maître Albert 75005 Paris. Tél.: 01 56 81 30 01. Vente à emporter. Pas de fermeture.

Le Petit Rétro

C'est dans un esprit bistrot parisien qu'Irwin Durand a souhaité reprendre la carte du Petit Rétro: des plats traditionnels associés à sa touche personnelle avec une attention particulière aux assaisonnements.

La salle du restaurant Le Petit Rétro. | Le Petit Rétro

Quelques exemples de plats proposés à la carte: le pâté en croûte version Rétro, l'œuf façon gribiche, le tartare d'onglet de bœuf au couteau, le dos de cabillaud, le clafoutis aux fruits de saison… De 31 à 36 euros.

Menu de la Saint-Sylvestre au Petit Rétro en sept séquences à 148 euros:

La coupe de champagne Langlet extra brut 1 er cru

cru Les amuse-bouche

Le carpaccio de Saint-Jacques et condiments acidulés

Les ravioles de foie gras aux poireaux

Le filet de Saint-Pierre rôti, chou-fleur et amandes

La caille farcie et purée de pommes de terre aux truffes

Le brie de Meaux truffé

La pavlova aux fruits exotiques

5, rue Mesnil 75016 Paris. Tél.: 01 44 05 06 05. Fermé le dimanche.