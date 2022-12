Comment peut-on limiter le gaspillage à Noël?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Noël est un moment de convivialité que beaucoup apprécient partager en famille ou entre amis. Mais son authenticité se perd parfois dans une avalanche d'achats, de surconsommation et de gaspillage. Alors que les prix ne cessent de flamber cette année, des spécialistes livrent leurs conseils à la BBC pour profiter des festivités. Le tout, en gaspillant et en dépensant moins.

Comme tous les ans, certains sont confrontés au dilemme de savoir quoi offrir à cette fameuse personne de leur entourage plus ou moins lointain qui leur tend toujours un cadeau le jour de Noël. Mais acheter pour acheter n'est évidemment pas le plan à adopter pour gaspiller moins. D'après Martin Lewis, expert en économie: «Il y a, chaque année, une liste toujours plus longue de membres de la famille, d'amis et de professeurs pour lesquels nous nous sentons obligés de faire des emplettes. Il est important de se mettre d'accord en amont pour convenir ensemble de la réelle utilité de ces cadeaux.» Mike Berners-Lee, professeur et expert en empreinte carbone, partage cet avis et conseille même de fixer une limite de montant ou d'organiser un Secret Santa si l'on ressent une quelconque pression financière.

Autre solution pour ne pas gaspiller ou dépenser inutilement: réutiliser ou recycler ses emballages cadeaux. Une fois les fêtes terminées, une montagne de papier envahit généralement le salon puis finit à la poubelle. Mais saviez-vous qu'une partie de ces emballages est recyclable? Pour s'en assurer, l'article préconise le «test du froissement»: si le papier garde sa forme après avoir été froissé, il peut être recyclé.

En revanche, il est préférable de ne pas utiliser d'emballages cadeaux à paillettes qui, eux, ne sont généralement pas recyclables. Il en va de même pour les guirlandes et les boules de Noël: qu'elles soient en verre ou en plastique, elles ne peuvent pas être triées. Le plus écologique, et économique, est donc d'en prendre grand soin pour les réutiliser année après année.

Fini, le gaspillage alimentaire

Lorsque vient l'heure du dernier mets du festin de Noël, tout le monde rechigne sa venue. Les ventres sont pleins et ne peuvent accepter une bouchée supplémentaire. Se forcer à manger ou gaspiller? Telle est la question.

Pour Helen Bird, membre de l'organisation caritative Wrap, une troisième option s'impose: «Vous pouvez conserver les aliments jusqu'à minuit de la date limite de consommation. Sinon, le congélateur est votre ami, que cela soit avant le grand jour ou après.»

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture comestible sont jetées. La plupart de ces déchets proviennent des foyers, et non des supermarchés et restaurants. Pour éviter que ce chiffre n'augmente, et dans le meilleur des cas, pour le faire baisser, Helen Bird suggère de s'en tenir à une liste de courses. Elle recommande vivement de n'acheter que la quantité exacte de produits. Si vos estimations étaient erronées et qu'il y a des restes, assurez-vous qu'ils seront consommés ou distribuez-les à vos convives.