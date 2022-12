Ne privez pas vos enfants d'écrans, mieux vaut les y éduquer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNBC

Dès la naissance de leur bébé, les parents se préparent à livrer une lutte acharnée contre les écrans. Mais à mesure que l'enfant grandit, il devient impossible de le protéger complètement du numérique. Selon les experts, le plus important ne serait pas de les en priver, mais d'aider les plus jeunes à devenir intelligents face aux écrans.

«Les parents qui offrent la meilleure éducation possible ne sont pas ceux qui s'inquiètent sans cesse du temps que leurs enfants passent sur des appareils numériques», assure Melinda Wenner Moyer, membre de l'Institut de journalisme Arthur L. Carter de l'Université de New York, pour CNBC. L'éducation au numérique et le dialogue constitueraient la clé de la réussite.

Tous les sites internet ne sont pas mauvais pour les enfants et n'ont pas tous pour conséquence de les abrutir, malgré ce que laissent paraître de nombreux préjugés. Parler avec sa progéniture de ce qu'est une utilisation responsable des écrans l'aidera à en faire bon usage. Il faut donc prendre le temps d'explorer les applications, jeux et sites internet avec eux, et de lire ensemble les conditions d'utilisation. «Apprenez-leur que la technologie n'est pas catégoriquement de mauvaise influence. Elle peut être un outil d'apprentissage. Je suis presque sûre que mon fils a appris à lire grâce à l'application Endless Alphabet. Les jeux d'échecs en ligne lui ont aussi permis d'acquérir des compétences utiles», explique Melinda Wenner Moyer.

Vous pouvez également mettre ces heures à profit pour faire part de vos préoccupations à votre enfant. Si un site vous semble être une escroquerie ou s'il s'avère enseigner de mauvaises valeurs, vous pouvez discuter des raisons pour lesquelles vous lui déconseillez d'y consacrer du temps. Pour les spécialistes, l'encourager à réfléchir à l'usage qu'il fait de la technologie est bien plus efficace que l'en priver.

Fixer des limites

Parfois, éduquer à l'utilisation du numérique peut ne pas suffire. «Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de contrôle sur le temps d'écran de vos enfants, il peut être utile de créer une feuille de route en famille. Vous pouvez ainsi établir des lignes directrices qui créent un équilibre: votre bambin apprend à manier la technologie de manière constructive et évite par la même occasion certains effets néfastes pour la santé», propose l'autrice de CNBC.

Par exemple, pour minimiser la perte de sommeil, un couvre-feu médiatique est recommandé. Faites contribuer les enfants à la création de cette feuille de route: cela peut les aider à accepter ces restrictions.

«Les écrans sont un outil. Et comme tout outil, ils peuvent être utiles ou nuisibles selon leur utilisation, expose Melinda Wenner Moyer. Notre objectif en tant que parent est d'aider les enfants à les employer de manière saine et constructive.»