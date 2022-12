Les conséquences concrètes de l'interdiction de l'avortement au Texas

Temps de lecture: 5 min

D'habitude, les articles des revues médicales portent sur des faits scientifiques: ils présentent des données à la connaissance de leurs lecteurs, qui peuvent les utiliser pour soigner leurs patients en se fondant sur des faits démontrés par la science.

Mais parfois, ces faits sont des manifestations de chagrin, voire des cris de rage. Un article scientifique paru récemment, intitulé «Morbidité maternelle et conséquences fœtales chez des femmes enceintes à vingt-deux semaines de gestation ou moins avec complications dans deux hôpitaux du Texas après le vote de la loi sur l'avortement», en est l'illustration.

Neuf jours d'une attente interminable

Un certain nombre de complications peuvent menacer une grossesse, comme la rupture de la poche des eaux, un travail prématuré ou des saignements importants. Lorsqu'elles surviennent avant vingt-deux semaines (c'est-à-dire avant l'âge de viabilité du fœtus hors de l'utérus), la norme en matière de soins médicaux consiste à proposer une interruption volontaire de grossesse (IVG) à la patiente. Celles qui ne font pas ce choix prennent de graves risques pour leur santé, et comme la gestation n'est pas très avancée, la probabilité d'accoucher d'un bébé en bonne santé est très, très basse.

En septembre 2021, le Texas a adopté deux mesures (SB.4 et SB.8), qui prévoient des sanctions contre quiconque pratique un avortement. Ces lois sont entrées en vigueur avant que la Cour suprême ne décide de révoquer l'arrêt Roe v. Wade, protégeant le droit à l'avortement dans tout le pays. Du jour au lendemain, il est devenu impossible, au Texas, de mettre fin à une grossesse à moins de «danger immédiat pour la vie de la mère».

L'article, publié dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, décrit les expériences vécues dans deux grands hôpitaux texans pendant les huit mois qui ont suivi la mise en œuvre de cette loi. Ses auteurs, qui suivent des patientes dans ces établissements, racontent comment leurs équipes se sont occupées de vingt-huit femmes qui se sont présentées atteintes de graves complications à moins de vingt-deux semaines de grossesse, après l'interdiction de l'avortement.

Faute de pouvoir leur proposer une IVG, ces vingt-huit femmes ont été gérées dans l'attente. Une façon médicale de dire qu'elles ont attendu que quelque chose d'affreux se produise. Cette attente a duré neuf jours, en moyenne.

Enfants mort-nés, soins intensifs

et ablation de l'utérus

Voici le résultat de ces neuf jours d'attente: vingt-sept patientes ont perdu le fœtus in utero ou ont donné naissance à un bébé qui est mort juste après l'accouchement. De toute cette cohorte, un seul enfant est resté en vie. Il était encore en soins intensifs néonatals au moment de la rédaction de l'article, atteint d'une longue liste de complications dues à son extrême prématurité, notamment une hémorragie cérébrale, un œdème cérébral, des lésions aux intestins, une affection pulmonaire chronique et une insuffisance hépatique. Lorsqu'un bébé survit à ces complications, elles conduisent souvent à des maladies qui durent toute la vie.

Pendant ces neuf journées passées à attendre que survienne un danger immédiat pour la vie de la mère, voici ce qui est arrivé aux femmes de cette cohorte: la plupart d'entre elles ont commencé le travail ou ont accouché d'un enfant mort-né, ce qui signifie que l'équipe médicale a pu, légalement, intervenir et vider l'utérus.

Cinquante-sept pour cent de ces femmes enceintes ont connu une forme de complication ou une autre, suffisamment grave dans environ un tiers des cas pour nécessiter une admission en soins intensifs, une opération chirurgicale ou une nouvelle hospitalisation. Une de ces femmes a dû subir une hystérectomie (une ablation totale ou partielle de l'utérus), ce qui signifie qu'elle ne pourra plus jamais tomber enceinte.

Les auteurs de l'article estiment, en se basant sur leur expérience d'avant septembre 2021, qu'environ la moitié de ces complications auraient été évitées si ces patientes s'étaient vu offrir le choix d'une IVG immédiate. Mais évidemment, au Texas, ces femmes n'avaient plus ce choix.

Avorter pour rentrer le cœur

en peine, mais en bonne santé

Il n'y a pas longtemps, à 2.500 kilomètres de ces patientes texanes, j'ai soigné, dans mon cabinet de New York, une patiente (appelons-la M) dans la même situation. M en était à vingt semaines, et avait déjà mené trois grossesses à leur terme. Elle a perdu les eaux alors qu'elle faisait ses courses au supermarché. Lorsqu'elle est venue dans notre maternité, nous lui avons diagnostiqué une rupture prématurée des membranes. La grossesse n'était donc plus protégée et allait probablement déboucher sur une infection ou un déclenchement du travail dans un délai de quelques jours à quelques semaines.

En tant qu'expert des grossesses à haut risque, j'ai passé plus d'une heure avec M et son mari à évoquer toutes les éventualités. J'ai convoqué nos experts en soins intensifs néonatals pour les conseiller plus avant, ai proposé à M une surveillance de sa grossesse, et aussi une interruption. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre le temps d'y réfléchir. Il n'y avait pas d'urgence, lui ai-je expliqué: sa vie n'était pas en danger dans l'immédiat, même si cela pouvait changer assez vite.

À l'issue de ces conseils, M a exprimé clairement sa décision: elle devait rentrer chez elle, s'occuper de ses trois jeunes enfants. Elle ne pensait pas pouvoir prendre le risque extrêmement élevé de tenter de poursuivre sa grossesse alors que le bébé n'allait sans doute pas survivre. Elle nous a demandé de déclencher le travail le plus tôt possible.

Nous l'avons fait le soir même. Le lendemain matin, elle n'était plus enceinte. Elle a très peu saigné et il n'y a pas eu d'infection. À sa demande, elle est rentrée chez elle quelques heures plus tard, avec une surveillance prévue, juste vingt-quatre heures après l'épisode du supermarché. Elle est sortie de mon hôpital avec sa famille. Le cœur en peine, mais en bonne santé.

Je la reverrai dans quelques semaines. Nous discuterons alors de ce qu'il s'est passé et des mesures à prendre pour que sa prochaine grossesse, si elle en désire une, se passe le mieux possible.

Des patientes en souffrance,

des médecins en colère

Ce sont ces soins-là que la pratique médicale moderne exige que nous fournissions: centrés sur des patients et basés sur des faits. Plusieurs options sont envisageables, que je suis reconnaissante de pouvoir proposer à des patientes qui en ont besoin. Et ce sont aussi des soins que mes collègues au Texas, en Arizona, au Dakota du Nord ou dans les dix autres États où l'avortement a été catégoriquement interdit ne peuvent plus fournir.

À la place, ils sont obligés de forcer les femmes à attendre jusqu'à ce que la preuve que leur vie est en danger puisse être apportée pour pouvoir proposer une solution. Aucun des aspects de ces soins ne semble compatible avec le principe médical de base de «ne pas nuire», l'article sus-cité montrant exactement à quel point ce type de pratiques est nuisible. «Bien qu'ils soient limités par la taille de l'échantillon, nos résultats donnent un aperçu d'un possible avenir pas si lointain», écrivent ses auteurs.

Les personnes qui souffrent le plus de ces limites imposées aux soins obstétriques dans ces États sont bien entendu les patientes. L'article a été écrit par des médecins qui n'ont plus le droit de dispenser les soins auxquels ils ont consacré des années d'études. Ils l'ont rédigé pour laisser une trace des souffrances et des dangers dont ils sont les témoins, qu'ils auraient pu contribuer à éviter s'ils avaient eu le droit de proposer certains choix.

Il s'agit de la publication médicale de données concernant ces soins médicaux en danger. C'est un document rempli de faits, mais aussi de toute la colère et le chagrin de se voir obligés de proposer des soins médicaux de qualité inférieure à des patientes qui souffrent. Et ce ne sera pas le dernier.