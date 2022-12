Des yeux d'animaux ensanglantés envoyés par colis aux ambassades d'Ukraine en Europe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Plusieurs ambassades d'Ukraine en Europe ont reçu dernièrement des colis d'intimidation, dans le contexte de la guerre d'invasion menée par la Russie depuis février 2022. Ce vendredi 2 décembre, c'est l'ambassade d'Ukraine à Madrid qui a reçu un colis ensanglanté, contenant des yeux d'animaux. Au début de la semaine, elle avait également été visée par un colis piégé.

En Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie, en Italie et en République tchèque, les ambassades et consulats ukrainiens ont de même été les destinataires de colis à la couleur et à l'odeur caractéristiques, comme l'a assuré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

Campagne d'intimidation

Toutes les institutions concernées ont depuis été placées sous sécurité renforcée. C'est que ces missives sanglantes font suite à plusieurs incidents du même type survenus récemment: ainsi l'entrée de la résidence de l'ambassadeur ukrainien au Vatican a été vandalisée, une fausse alerte à la bombe a été reçue à l'ambassade du Kazakhstan, et en Espagne, six lettres piégées ont été envoyées à des responsables et institutions politiques, notamment à l'ambassadeur d'Ukraine à Madrid, au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, et à l'ambassade des États-Unis à Madrid.

Mardi 29 novembre, un employé de l'ambassade madrilène a été blessé à la main et souffre d'une commotion cérébrale après avoir défait un paquet qui a explosé à l'ouverture d'une petite boîte contenue dedans.

Une entreprise d'armement espagnole fabriquant des lance-roquettes dont l'Espagne avait fait don à Kiev a reçu un colis similaire.

«Nous avons des raisons de croire qu'une campagne bien planifiée de terreur et d'intimidation des ambassades et consulats ukrainiens est en cours», a dénoncé dans un communiqué Dmytro Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Kiev a indiqué coopérer avec les autorités des pays hôtes afin de trouver les responsables de ces envois, et les poursuivre en justice.