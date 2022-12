Un nouveau séisme de magnitude 5,7 frappe Java

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins 5,7 qui vient de frapper l'île de Java, dans l'archipel indonésien, comme l'a annoncé ce samedi 3 décembre 2022 l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Il y a deux semaines, un précédent séisme survenu au même endroit avait causé la mort de 331 personnes, fait des milliers de blessés, et dévasté la ville de Cianjur.

Pour l'heure, aucune victime n'a été signalée, et les dégâts seraient limités. D'après l'USGS, le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 112 kilomètres, et son épicentre se trouvait à 18 kilomètres au sud-est de la ville de Banjar. L'agence météorologique indonésienne estime pour sa part que la magnitude était plus élevée, atteignant 6,4.

La secousse s'est ressentie jusqu'à Jakarta, la capitale indonésienne, où des bâtiments ont tremblé, mais surtout à Garut, dans la province ouest de Java, dont les habitants ont été mis en garde contre d'éventuels effets à venir du séisme. A priori, tout risque de tsunami reste écarté.

La ceinture de feu du Pacifique

Située sur la «ceinture de feu du Pacifique», composée de nombreux volcans, l'Indonésie est sujette aux activités sismiques, dues à la collision de plaques tectoniques.

Lors du précédent séisme meurtrier survenu à Cianjur, d'importants glissements de terrains avaient provoqué l'effondrement de bâtiments, privant de domicile des dizaines de milliers d'habitants, en plus du lourd bilan humain.

En janvier 2021, c'est un séisme de magnitude 6,2 qui avait secoué l'île de Sulawesi (Célèbes), faisant plus de 100 morts.