En Ukraine, des voleurs tentent de dérober un mur peint par Banksy

Que ce soit dans les salles de vente aux enchères ou dans les rues, les œuvres de Banksy sont de toutes les convoitises, et il n'est pas rare de les voir disparaître, de façon plus ou moins légale.

En Ukraine, c'est une peinture murale, réalisée par le street artist britannique pendant le conflit sur un bâtiment à moitié brûlé de la ville de Hostomel, et qui représente une femme en robe de chambre et bigoudis, parée d'un masque à gaz et tenant un extincteur rouge, qu'un groupe de personnes a tenté de dérober.

Pour emporter la dame masquée, les voleurs ont tout simplement découpé une partie du mur sur lequel elle figurait. Repérés sur les lieux, ils ont toutefois été arrêtés par la police, qui a récupéré le petit pan de mur jaune, et se félicite que la peinture n'ait pas été endommagée.

Symbole de victoire

«Ces images sont, après tout, des symboles de notre lutte contre l'ennemi. Nous ferons tout pour préserver ces œuvres de street art comme l'un des symboles de notre victoire», a déclaré ce vendredi 2 décembre 2022 le gouverneur de Kiev, Oleksiy Kuleba.

Un peu plus tôt au mois de novembre, Banksy avait confirmé s'être rendu en Ukraine pour réaliser sept œuvres dans des endroits touchés par de violents combats, notamment à Kiev, Irpin, Borodianka et Horenka.

Alors que la Russie a entamé son invasion de l'Ukraine fin février 2022, les combats se poursuivent pour le dixième mois consécutif, principalement dans l'est et le sud du pays, les troupes russes ayant été repoussées des environs de Kiev, la capitale.