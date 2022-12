Voici les jouets les plus populaires de 2022

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

L'époque où l'on écrivait les listes de Noël à la main est quasiment révolue. Internet offre désormais la possibilité aux enfants de copier-coller l'URL exacte du jouet de leurs rêves. Et les parents, eux, n'ont plus qu'à lancer une recherche Google. À moins d'un mois de Noël, TheToyZone a répertorié les jouets les plus consultés sur les navigateurs de recherche du monde entier. Alors, si vous séchez sur les idées de cadeaux, voici une liste qui pourrait vous aider.

Comme le dévoile Newsweek, quatre des cinq jouets les plus consultés dans 161 pays du monde sont des consoles de jeux vidéo. À la première place, c'est sans grande surprise que l'on retrouve la PS5. Avec quinze millions de recherches par mois, ce cadeau électronique reste indétrônable. Le dernier jouet venant compléter le top 5 n'est autre que le Lego, accumulant pas moins de six millions de recherches mensuelles. Ce succès, la marque le doit principalement à l'Europe.

Ce n'est pas nouveau: l'Europe aime construire. Dans dix-sept de ses pays tels que l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre, les jeux d'édification sont les plus populaires. Bien que la très lucrative marque Lego reste sûrement la plus connue, les jouets Knex, Playmobil et Geomag ne déméritent pas, et sont même les plus achetés sur le continent.

Qu'en est-il de la France? Si notre pays affectionne également les divertissements liés à la construction, ce sont pourtant les jeux de société en famille qui occupent la place de favori. Et sur la première marche du podium: l'indémodable Scrabble. Non loin derrière figurent le Monopoly et le UNO. L'équipe de TheToyZone a par ailleurs exprimé sa surprise à Newsweek après avoir «remarqué un appétit accru pour les jouets traditionnels et un éloignement des écrans».

Enfin, que serait ce classement sans la présence de l'indémodable Barbie? Bien que la France semble privilégier les poupées Bratz, Barbie a obtenu le titre de jouet le plus populaire dans trente-deux pays, avec une moyenne de 100 exemplaires vendus chaque minute dans le monde. Si l'apparence de son produit a souvent été critiquée pour son manque de réalisme, la marque s'est renouvelée. Elle propose désormais des éditions spéciales rendant hommage à une plus grande diversité de cultures, et notamment à l'Amérique latine.

De l'écran au sapin

Ces dernières années, des super-héros aux multiples justaucorps ont jailli des bandes dessinées pour se retrouver sur nos écrans. Leur mission? Sauver le monde. Et le public paierait des milliards pour les admirer encore et encore. Alors, quoi de plus lucratif que de les décliner en jouets? Sans grand suspense, Spiderman est le grand chouchou dans vingt-quatre pays, dont la France. Mais il est loin d'être le seul adulé: Batman lui tient tête en se plaçant favori dans six États.

Or, avec les jouets télévisés, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf: parfois une collection est basée sur un film d'animation, d'autres fois le film d'animation est créé spécifiquement pour vendre des objets dérivés. La série Transformers illustre parfaitement ce dernier cas, et ses jouets sont les plus populaires dans treize pays. Mais ces robots humanoïdes sont loin de détrôner la tendance du moment: les voitures Pat'Patrouille, numéro 1 dans dix-neuf États.

En Asie et en Océanie, ce sont les Power Rangers qui prennent la pole position. Pour ces régions, les consoles de jeux vidéo n'apparaissent pas du tout sur la carte de TheToyZone –ni même au Japon, où l'industrie locale du jeu vidéo est pourtant l'une des plus importantes du monde.

Qu'il s'agisse d'un incontournable de Noël ou d'une pièce de collection rare, trouver un cadeau peut être un jeu en soi. Il suffit simplement d'avoir les bonnes idées.