La couleur de la vaisselle modifie le goût des aliments qu'elle contient

Dissimuler les aliments dans une serviette, sous la table ou dans l'assiette du voisin: les enfants regorgent de créativité lorsqu'ils rechignent devant une platée de légumes, au grand désespoir des parents. Mais avez-vous déjà essayé de changer l'aspect de la vaisselle dans laquelle ils étaient servis? Selon une nouvelle étude, la couleur d'un plat pourrait avoir un impact significatif sur le goût des aliments.

Mise en exergue par ScienceAlert, une expérience menée sur quarante-sept volontaires a révélé des résultats édifiants. Pour commencer, les participants ont été répartis en deux groupes: les mangeurs difficiles et ceux qui possédaient une alimentation variée. Bien qu'il n'existe pas de définition précise pour qualifier un mangeur dit «difficile», cette catégorie incluait les personnes ayant soit un régime alimentaire restreint, une exigence particulière sur la façon dont la nourriture doit être préparée, ou une difficulté certaine à accepter de nouvelles denrées.

Au cours de l'observation, des chips aromatisées au sel et au vinaigre ont été disposées dans des bols rouges, bleus, et blancs. À l'issue de ce premier test, les mangeurs difficiles ont signalé des changements dans leurs sensations gustatives, que cela soit dans la perception de la salinité ou le caractère désirable de l'en-cas. Les snacks présentés dans les bols rouges et dans les bols bleus ont été perçus comme plus salés que dans les bols blancs. Au-delà de la salinité, les chips servies dans les bols rouges ont été jugées moins désirables que celles servies dans les bols blancs et bleus.

Conformément à des études antérieures, les psychologues suggèrent que la couleur des emballages avec laquelle les participants sont généralement plus familiers peut avoir influencé leurs papilles gustatives. En l'occurence, les en-cas salés sont pour la majorité vendus dans un conditionnement bleu au Royaume-Uni. Mais d'autres analyses seront de rigueur pour examiner un éventail plus large de couleurs ainsi que des aliments plus nutritifs.

Combattre les carences nutritionnelles

Selon Lorenzo Stafford, psychologue de l'Université de Portsmouth, «le fait de connaître les différents impacts de la vaisselle sur le comportement peut aider les mangeurs difficiles à consommer un plus large éventail d'aliments».

Des recherches ont montré que les personnes compliquées en matière d'alimentation, quel que soit leur âge, pouvaient se limiter à seulement vingt denrées, ce qui entraînait des répercussions négatives. Parmi elles: une carence nutritionnelle, des maladies cardiaques, des problèmes dentaires et une mauvaise santé osseuse.

Changer la couleur de la vaisselle aurait donc pour conséquence d'améliorer la qualité de vie de ces individus, mais également celle de leur entourage. «Refuser de manger ou se forcer à consommer un aliment que nous n'aimons pas peut transformer un moment agréable en famille en une véritable situation anxiogène», expose le psychologue. Alors, fini les combats affligeants pour faire avaler ne serait-ce qu'une seule bouchée d'épinards à son enfant.

Bien qu'il puisse sembler étrange au premier abord qu'un bol influence le goût des aliments, savoir que des recherches antérieures ont montré que l'éclairage et la musique affectaient au même titre nos comportements alimentaires fait relativiser. Après tout, nos sens sont connectés. Alors pourquoi le goût échapperait-il à la règle?