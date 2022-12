Le foot ne peut pas continuer avec cette règle absurde des tirs au but en fin de match

Temps de lecture: 2 min

Je ne connais rien au football. Les hordes des supporters, les bousculades voire les violences sur les gradins ou en sortie de match ne m'incitent guère à changer d'avis. Mais il y a des jours où le foot s'installe à la maison. Surtout quand les tricolores (les Bleus?) jouent en Coupe du monde.

Je n'y connais rien, mais je sais reconnaître un beau match. Et force est de constater que nos Bleus font du bon boulot. Kylian Mbappé court comme s'il avait des roulettes électriques aux pieds. Pour mon marchand de légumes du marché de Trouville, «au vu des deux premiers matchs, l'équipe de France est invincible». Parole de connaisseur. Respect. Même si l'impossible n'est pas exclu: une défaite ou, pire encore, le coup de dés. Je veux parler des tirs au but en cas d'égalité en fin de match.

Ce sont les Anglais qui ont posé les règles du foot. Une première fois en 1848, entre gentlemen de Cambridge, puis plus sérieusement en 1863, lors de la création de la Fédération anglaise de football. Le foot devint alors exclusivement un jeu de balle au pied. Les règles furent intangibles pendant un siècle, mais le sport devint populaire dans tous les pays du monde jusqu'à devenir le sport numéro un sur le planète.

Les Français s'y mirent sur le tard. Au moment de la Première Guerre mondiale, le football entra dans la vie des poilus (comme distraction de l'arrière à la place de la boxe), comme le vin et le camembert. Mais il fallut attendre le milieu du XXe siècle pour que le foot devienne un culte. Avec ses lieux et ses dieux. Avec ses enjeux économiques, médiatiques, politiques.

Tant d'enjeux conduisirent à des adaptations: les possibilités de remplacement des joueurs pour garder le rythme, l'arbitrage assisté pour éviter les erreurs, les sanctions (carton jaune et rouge) pour faire un minimum de police et les tirs au but en cas d'égalité pour ne pas trop durer. Le temps de match écoulé, les équipes cessent de courir, place aux coups de pied au but, ballon à l'arrêt au point de réparation. Le dispositif existe en Coupe du monde depuis 1974 en remplacement du tirage au sort, encore plus inique, il faut le reconnaître.

Tir au but. Un face-à-face entre un tireur –cinq joueurs, cinq tirs–, et un gardien devant une cage de 7,32 m de large sur 2,44 m de haut. Et un tir à 120 km/h. Devant les autres joueurs, devant tout un pays, devant un milliard de spectateurs. L'ineffable Nelson Monfort demanderait: «Alors, pas trop de pression?» Le tireur réussit et rentre avec une couronne de lauriers; il rate et est accueilli par les sifflets.

Michel Platini, pourtant triple ballon d'or, a raté son tir en Coupe du monde contre le Brésil en 1986. Sa carrière s'est finie. L'ordre de passage est tiré à pile ou face. Apparemment, au vu des statistiques, léger avantage à l'équipe qui commence. On croise le regard des co-équipiers, on fuit celui du gardien. C'est l'expérience la plus terrible pour un joueur de foot. Pour le tireur, il faut la précision de Patek Philip et le calme de Thomas Pesquet. Pour le gardien, il faut les quatre bras de Vishnu et le regard aimable de Dark Vador. Et la chance pour un des deux. Feindre jusqu'au dernier moment. Plonger du bon côté.

C'est là où ça ne va pas. Si l'on veut bien accepter ce jugement et cette proposition de néophyte, il n'est pas possible de laisser un jeu iconique reposer autant sur la chance. Pourquoi ne pas enlever un membre par équipe toutes les dix minutes, au choix du sélectionneur? Au lieu du onze contre onze, dix contre dix, puis neuf contre neuf... Il y aura bien un moment où il y aura but, sacre-bleu. Et s'il n'en reste qu'un, avec Mbappé, on est sûr de gagner.