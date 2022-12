La guerre en Ukraine «ne sera pas de longue durée», assure Bernard-Henri Lévy

Temps de lecture: 2 min

Cette semaine, Bernard-Henri Lévy est l'invité de l'émission «Politique» de France 24. L'essayiste revient d'Ukraine, où il tourne actuellement un deuxième film après la sortie en juin dernier de Pourquoi l'Ukraine.

Alors que la Russie a envahi le pays depuis 280 jours maintenant, Bernard-Henri Lévy réitère sa conviction que «les Russes vont perdre cette guerre» et assure que les experts se trompent en disant que le conflit va s'enliser. «Cette guerre ne sera pas, ne sera plus, une guerre de longue durée», assène-t-il.

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reviennent également avec lui sur les soulèvements populaires en Chine et en Iran, les droits humains et la relation entre la France et les États-Unis à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Washington.