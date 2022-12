Marcher à reculons est (très) bénéfique pour la santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Marcher ne nécessite pas d'effort conscient pour la majorité d'entre nous. Mais il en est tout autre lorsque nous reculons. Changer de direction et cesser d'utiliser le pilote automatique met indéniablement notre cerveau et notre corps au défi, tout en comportant de véritables bienfaits pour la santé.

Se déplacer est loin d'être un acte anodin et s'avère bien plus complexe que ce que nous pensons. Comme le rapporte ScienceAlert, rester debout nécessite une certaine coordination entre nos systèmes visuel, vestibulaire (perception des mouvements) et proprioceptif (conscience de la position du corps dans l'espace). De ce fait, lorsque nous reculons, notre cerveau met davantage de temps pour traiter les exigences supplémentaires liées à la coordination de ces différentes zones cérébrales. C'est entre autres pour cette raison qu'un tel niveau de défi est si bénéfique.

Le premier avantage notable concerne l'amélioration de la stabilité. Reculer peut, par exemple, bonifier la démarche et l'équilibre des adultes. Étant donné que se déplacer en arrière oblige à faire de plus petits pas et donc à adopter une fréquence plus soutenue, l'endurance musculaire est davantage travaillée.

L'ajout de déclivité peut également modifier l'amplitude de mouvement des articulations et des muscles. Ceci permet de soulager différentes blessures telles que la fasciite plantaire, l'une des causes les plus courantes de douleurs au talon. Et pour toutes les personnes souffrant de maux de dos, reculer est loin d'être ridicule. Ce changement postural sollicite d'autant plus les muscles soutenant la colonne vertébrale, ce qui fait de la marche en arrière un exercice particulièrement bénéfique.

Encore plus efficace

Si la marche active peut vous aider à maintenir un poids sain, celle à reculons s'avérerait encore plus efficace, avec une dépense énergétique 40% plus élevée. Une étude menée sur vingt-six étudiantes a même montré que les femmes ayant suivi un programme d'entraînement de six semaines réduisaient considérablement leur graisse corporelle.

Une fois que les compétences liées à cette nouveauté seront acquises, vous pourrez débuter la course à pied (en arrière, évidemment!). Cette activité sportive est très appréciée des athlètes, notamment pour prévenir les blessures et régénérer le corps après un effort physique intense. S'entraîner ponctuellement en arrière permettrait aussi d'améliorer les performances d'un coureur et l'aiderait à gérer ses dépenses d'énergie.

Mais pour commencer, la marche est à privilégier. Surtout, résistez à l'envie de regarder par-dessus votre épaule et gardez la tête et la poitrine droite, afin de bénéficier pleinement des avantages.