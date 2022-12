Ces parents de la génération Z qui ne veulent pas perpétuer le mythe du Père Noël

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Le Père Noël est la dernière tradition en date à être victime de la génération Z. Réputés pour être révolutionnaire en apportant une nouvelle vision du monde, certains membres de cette génération n'ont pas épargné le principal mythe des fêtes de fin d'année. Sous le hashtag TikTok #SantaIsntReal, vu plus de quatorze millions de fois, des hordes de jeunes parents ont non seulement affirmé que le Père Noël était un personnage fictif, mais qu'il était aussi traumatisant pour les plus petits.

Au New York Post, Sierra McKenzie, mère de trois enfants, explique sa décision: «Mes petits ne prendront pas de photos avec ce mythe cette année. Leurs cadeaux ne porteront pas non plus la mention “de la part du Père Noël” mais “de papa et maman”. Je refuse de perpétuer la légende de l'homme joyeux avec un gros ventre et un bonnet rouge. La relation que j'entretiens avec mes enfants ne doit pas être basée sur un mensonge.»

En revanche, cette maman a donné le feu vert à ses bambins pour participer à des activités festives telles que dresser une liste de cadeaux, préparer des biscuits et regarder des films de Noël. «Pour nous, les fêtes de fin d'année sont principalement basées sur la solidarité et le fait d'offrir. Ils peuvent toujours profiter de cette magie, sans pour autant croire qu'un demi-dieu omniscient les observe à longueur de journée», développe Sierra McKenzie.

Il est vrai que l'idée d'un être mystique qui espionne les enfants peut être relativement traumatisante pour eux. Pas étonnant qu'autant pleurent lorsqu'ils le rencontrent.

La ligne de conduite d'une parentalité positive

Chloe Amelle, 24 ans et mère de deux enfants, partage cette décision mais pour une raison légèrement différente. Pour elle, dire la vérité quant à l'existence du Père Noël s'apparente à un aspect de l'éducation positive. Cette nouvelle forme de parentalité, devenue à la mode, prône entre autres l'éducation des bambins par la gentillesse et le respect, au détriment des menaces.

«Utiliser le mythe du Père Noël pour les inciter à être sages en échange de cadeaux contrecarre la valeur d'être une personne honnête pour le plaisir. En plus, en fonction des présents qu'ils recevront le 25 décembre, ils se compareront aux autres en pensant qu'ils ont été plus ou moins sages qu'eux», fait remarquer la jeune femme.

En outre, le chantage s'intensifie à mesure que la date fatidique approche. Et selon Sarah Ockwell-Smith, auxiliaire de puériculture, menacer les enfants en leur disant «Je vais le dire au Père-Noël» ne fera que gâcher la magie de cette fête –si ce n'est apporter une dose de stress quotidienne chez les petits.

Bien qu'il n'existe pas de position officielle en matière d'éducation positive sur le mythe du Père Noël, Sarah Ockwell-Smith met en garde les parents: «Il faut veiller à ne pas militariser le donneur de cadeaux qui était autrefois adulé.» Il serait quand même saugrenu que le meilleur ami des enfants tende à devenir leur pire cauchemar.