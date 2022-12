De l'Afrique du Sud jusqu'à la Russie, embarquez pour la plus longue marche du monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bom Boh

Un jour de 2019, un internaute s'est demandé quelle était la plus longue route qui puisse être effectuée en marchant, sans prendre le moindre moyen de transport. Pas d'avion, pas de voiture, pas de traversée en bateau ou en ferry: juste de très bonnes chaussures (à renouveler régulièrement pour cause d'usure), beaucoup de volonté, mais également un sacré sens de la logistique et de l'endurance.

C'est évidemment sur Reddit, là où les idées les plus géniales côtoient souvent les initiatives les plus folles, que cet utilisateur nommé cbz3000 a fini par présenter ses résultats. Pour lui, explique le site Bom Boh, la plus longue marche –sans revenir sur ses pas ou tourner sur soi-même, sinon c'est de la triche– relie Le Cap, ville située sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud (et deuxième ville la plus peuplée du pays), à Magadan, petite ville portuaire de l'Extrême-Orient russe.

Pour réussir ce périple, et à supposer que l'on choisisse d'aller de l'Afrique du Sud jusqu'à la Russie plutôt que le contraire, il faudrait sillonner l'Afrique, emprunter un pont permettant de traverser le canal de Suez, passer entre autres par la Syrie et la Turquie, avant d'arpenter l'Asie centrale puis de pénétrer en Sibérie.

Quatre milliers d'heures au bas mot

L'arrivée à Magadan est prévue quelques milliers d'heures après le grand départ, entre 4.200 et 4.500 selon les sources. En avançant sans s'arrêter, sans avoir besoin de dormir, de se nourrir ou de prendre le temps de profiter de son voyage, il faut compter environ six mois de marche. En marchant plutôt huit heures par jour, la durée du périple atteint une année et demie.

Une telle traversée permettrait de traverser dix-sept pays: Afrique du Sud, Botswana, Zambie, République démocratique du Congo, Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan du Sud, Soudan, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie, Géorgie et Russie. Si certaines terres ne seront foulées que très brièvement, le territoire russe occupera quant à lui près de la moitié du périple.

«Attention, prévient cependant Google Maps, les itinéraires à pied peuvent ne pas toujours tenir compte des conditions réelles.» Effectivement, serait-il facile de traverser les frontières? Toutes les routes sont-elles réellement utilisables par des personnes souhaitant n'avoir recours à aucun autre moyen de locomotion que leurs propres pieds? À ce jour, ce chemin d'environ 22.000 kilomètres (moins d'après la publication de cbz3000 datant de 2019, un peu plus selon une recherche similaire réalisée bien plus récemment) n'a en effet été arpenté que de façon bien virtuelle jusqu'à présent.