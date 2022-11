Arrêtez de regarder les bandes-annonces, elles sont devenues totalement inutiles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Et si, pour choisir notre prochain film, nous nous contentions du bouche-à-oreille, du résumé, de notre intuition et des opinions de quelques critiques de cinéma? Vox nous encourage en tout cas à cesser de faire confiance à ce qui est devenu un pur élément marketing absolument indigne de confiance: les bandes-annonces. Si certaines sont simplement ennuyeuses et ne nous apprennent rien, d'autres font preuve de la plus grande malhonnêteté.

La journaliste Alissa Wilkinson décrit la surprise qui l'a étreinte quand, après avoir découvert en avant-première le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans, elle a vu arriver sa première bande-annonce. Cette dernière n'était absolument pas fidèle au propos du film, vendant une histoire autour de la «magie du cinéma» alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça.

Régulièrement, les studios américains tentent de faire passer leur nouveau film pour une production ayant déjà existé, comme si le public n'était attiré que par ce qu'il connaît déjà – c'est en partie vrai, mais alimenter cette tendance contribue à le formater encore un peu plus. La bande-annonce de The Fabelmans nous laisse croire, à tort, qu'il s'agit d'une sorte de resucée de Hugo Cabret de Martin Scorsese, tandis que celle d'Armageddon Time, le nouveau film de James Gray, évoque le Green Book des frères Farrelly –alors qu'il n'y a quasiment aucun rapport entre les deux œuvres.

Spoilers et mensonges

Autre tendance extrêmement pénible, bien que compréhensible: cette manie qu'ont les fabricants de bandes-annonces de comédies d'y glisser absolument toutes les meilleures vannes, ce qui rend souvent le visionnage du film très décevant. Dernièrement, ce fut autant le cas pour le chouette Secret de la cité perdue (avec Channing Tatum et Sandra Bullock) que pour le navrant Ticket to paradise (avec Julia Roberts et George Clooney). Pour la journaliste Alissa Wilkinson, ce n'est pas anodin: les studios sont uniquement intéressés par notre argent et se moquent pas mal que nous ne prenions pas de plaisir devant leurs films, estime-t-elle.

Cette pratique a au moins le mérite de ne pas être mensongère, contrairement à celle qui tenta de vendre The Northman comme un mélange de Braveheart et du Seigneur des anneaux, alors que son réalisateur Robert Eggers, déjà auteur du très barré The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, avait clairement des ambitions plus sombres et plus bizarres. Et que dire de cette façon de promouvoir Bones and All, retrouvailles de Luca Guadagnino et Timothée Chalamet après Call be by your name, en omettant de préciser... qu'il parle notamment de cannibalisme?

On ne peut plus faire confiance aux bandes-annonces: elles risquent de nous gâcher le plaisir ou de nous promettre un film qui n'existe pas. Certaines n'ont visiblement pas l'intention d'aider le public le plus sensible à collecter les «trigger warnings», même quand un sujet potentiellement traumatisant est au cœur du long-métrage. Bref, pourquoi se les infliger, si ce n'est pour se gâcher la fête avec des spoilers? Il y a bien d'autres façons de choisir sa séance.