Une Américaine poursuit une marque de pâtes pour avoir menti sur le temps de préparation de ses macaroni

Nombreuses sont les sociétés de l'agroalimentaire qui préconisent un certain temps de cuisson pour leurs produits. Si ces recommandations sont généralement très utiles, elles peuvent cependant agacer plus d'un consommateur lorsqu'elles sont erronées. Mais jusqu'où iriez-vous pour exprimer votre mécontentement? Amanda Ramirez, fervente cliente de Kraft Heinz, a décidé d'entamer un véritable combat judiciaire pour publicité mensongère.

Comme le rapporte NPR, cette Floridienne a senti le sol se dérober sous ses pieds lorsqu'elle a appris que le temps de cuisson indiqué sur le paquet des macaroni Velveeta Shells & Cheese était incorrect. Alors que l'entreprise Kraft Heinz commercialise ses pâtes comme étant prêtes en 3 minutes et 30 secondes, Amanda Ramirez dément cette indication avec assurance. Pour elle, il s'agit uniquement du temps nécessaire pour mettre chaque récipient au micro-ondes. Or, le processus de préparation à proprement parler, depuis l'ajout de l'eau jusqu'à l'épaississement de la sauce au fromage, est bien plus long.

Sur le dos de l'emballage figurent quatre instructions: retirer le couvercle et le sachet de sauce au fromage, ajouter de l'eau jusqu'à la ligne dessinée et remuer, faire cuire au micro-ondes pendant 3 minutes et 30 secondes, puis incorporer la sauce. Selon l'action en justice, «il est donc impossible que le produit soit prêt en seulement 210 secondes comme l'indique l'étiquette». La procédure, qui rallie les consommateurs de nombreux États américains, vise à obtenir plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Et ce, dans le but de rétablir la confiance des acheteurs.

«Je peux entendre que beaucoup de personnes puissent penser qu'il s'agit d'un bobard et non d'une affaire sérieuse. Mais le dossier est bien plus significatif qu'il n'en a l'air. Nous souhaitons que les entreprises de notre continent soient franches et honnêtes dans la publicité de leurs produits», explique Will Wright, l'un des avocats de la Floridienne.

Un véritable combat judiciaire

Cette affaire fait grand bruit aux États-Unis. Et pour cause: une action collective de quinze pages a été déposée au début du mois. Cette dernière allègue entre autres que la société mère Kraft Heinz vend davantage de produits, et à un prix plus onéreux que si elle n'avait pas trompé ses consommateurs sur le temps de préparation des pâtes. «La collation est vendue pas moins de 10,99 dollars pour huit récipients. Ce prix est plus élevé que celui des articles similaires, qui eux ne bénéficient pas d'une publicité mensongère», peut-on lire sur les documents judiciaires.

Le devenir de cette poursuite se dessine péniblement. Will Wright suppose que «Kraft Heinz déposera une motion de rejet dans les semaines qui viennent». Cette accusation vient sérieusement remettre en question l'image de l'entreprise, réputée comme une société de confiance, qui a annoncé qu'elle «se défendra fermement contre les plaintes».

Le duel promet d'être soutenu puisqu'Amanda Ramirez a une équipe de taille à ses côtés. Et au cœur de cette dernière: Spencer Sheehan, avocate renommée pour avoir intenté des centaines de procès pour allégations trompeuses dans la publicité et les emballages alimentaires. Elle aurait provoqué à elle seule un pic historique du nombre de recours collectifs contre des entreprises de ce secteur. Mais ici, seul le juge aura le fin mot de l'histoire.