Le 80e congrès du PS pour les nuls

Expliquer le fonctionnement d'un congrès du Parti socialiste (PS) est une gageure. Ce n'était déjà pas très simple à comprendre depuis des décennies, c'est-à-dire depuis le «congrès d'unification des socialistes» sous l'autorité de François Mitterrand, en 1971, à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Et ça ne s'est pas arrangé dans les années qui ont suivi, tant le jeu des courants et l'alliance des contraires dépassaient l'entendement.

On vous parle d'un temps où le PS allait finir par dominer la gauche jusqu'à envoyer à l'Élysée deux de ses premiers secrétaires, François Mitterrand lui-même en 1981, puis François Hollande en 2012. Encore faut-il souligner que le second signait la fin d'un cycle qui allait prouver, une fois de plus, que la roche Tarpéienne n'est pas éloignée du Capitole.

Mais ça, c'était avant. À l'époque du moment magique et dévastateur des courants qui portaient le nom de leur chef de file, ce qui ne doit pas dire grand-chose aux plus jeunes. Ainsi y avait-il les mitterrandistes, les jospinistes, les mauroyistes, les fabiusiens, les rocardiens, les emmanuellistes, les chevènementistes, les poperénistes, les hollandais, les aubryistes, etc. On trouvait là la gauche-gauche, le centre et la gauche-droite.

Des nuits interminables

Tous se sont combattus avant de nouer, par intermittence, des alliances parfois étranges dans le seul but de créer des majorités aussi baroques qu'hétéroclites. À chaque fois, cependant, il y avait une personnalité assez forte pour lier la sauce, la contrepartie pour chacun des acteurs étant d'être suffisamment et dignement représenté dans les instances dirigeantes du parti, à la hauteur de son apport à la synthèse miraculeuse.

Les plus anciens observateurs de ce théâtre politique se souviennent des nuits interminables de marchandage en fin de congrès qui permettaient, au petit matin ultime, d'apercevoir la fumée blanche annonçant la fin victorieuse des tractations. Les parties prenantes pouvant alors se féliciter du résultat: habemus synthèse! Et tout le monde repartait joyeux... sauf les minoritaires, mais ce n'était jamais les mêmes.

Soyons clair, ça, c'était avant. Le PS était encore porteur d'un projet, il rassemblait des strates de l'électorat à qui il promettait un avenir meilleur. C'était aussi avant son premier effondrement électoral, la présidentielle de 2017, quand le candidat commun des socialistes et des écologistes, Benoît Hamon, avait péniblement franchi la barre des 6% des inscrits au premier tour.

Le fantôme de Jean-Luc Mélenchon plane sur les débats

Comme le chemin de croix n'était pas terminé, le second effondrement est arrivé au premier tour de la présidentielle de 2022 quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, a reçu moins de 2% des voix. Soyons honnête: il y avait eu des prémices annonciatrices de ces deux catastrophes électorales quelques années auparavant.

Les antiques batailles de courants ont fini par miner le PS de l'intérieur –l'exemple le plus criant de ce constat a été le travail de sape des «frondeurs» pendant le quinquennat Hollande. Il faut dire aussi que l'absence de travail idéologique pour adapter le fond de commerce social-démocrate du parti déboussolait militants et électeurs.

En 2008, Jean-Luc Mélenchon avait rompu avec le PS où il était un des animateurs de l'aile gauche depuis les années 1990: il dénonçait alors une «dérive libérale» de son parti. Quinze ans et trois élections présidentielles où il a été candidat (2012, 2017 et 2022) ont passé, et l'homme n'a cessé de gonfler son électorat jusqu'à terminer troisième au premier tour du dernier scrutin avec près de 22% des voix.

C'est autour de cette personnalité, dont une des motivations fondamentales ces dernières années était d'abattre son ancien parti, que doit se tenir le 80e congrès du PS (27 au 29 janvier 2023) à Marseille. Son fantôme planera sur les débats.

Trois contributions générales en lice

C'est sans doute la première fois dans son histoire que le PS va tenir un congrès les yeux rivés sur un dirigeant politique qui n'appartient plus à son écurie depuis belle lurette. Car à travers la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), fille putative du chef de file des insoumis et objet central de ce congrès, c'est bien de la personne de Jean-Luc Mélenchon qu'il va s'agir, de sa stratégie victorieuse pour dominer la gauche, de celle qu'il déploie à l'Assemblée nationale, et de celle qui pourrait être inventée pour s'en défaire.

Foin des anciens courants, c'est autour de la tactique choisie par Olivier Faure, premier secrétaire sortant et co-artisan de l'accouchement de la Nupes, avec le Parti communiste (PCF) et Europe Écologie-Les Verts (EELV), derrière Jean-Luc Mélenchon, que va se jouer cet étrange happening socialiste d'où sortiront les nouvelles instances du PS et le nom du patron. Le même... ou un autre, ce qui, quoi qu'on en pense, ne serait pas une tempête dans un verre d'eau.

Pour la forme, car on parle quand même du Parti socialiste, sept contributions générales avaient été retenues à l'origine. Mais quatre d'entre elles (comme cela était prévisible et annoncé par les gazettes depuis des semaines) se sont rangées derrière celle d'Olivier Faure. Il en restera donc trois en lice au congrès. L'annonce officielle en a été faite au terme de la réunion du conseil national du PS le 26 novembre.

Cadres du parti VS élus de terrain

Les quatre ralliées sont la «motion» de Johanna Rolland, maire de Nantes (Loire-Atlantique) qui fut directrice de la campagne présidentielle de Anne Hidalgo (laquelle soutient un autre texte), celle de l'aile gauche du PS conduite par Laurent Baumel, député «frondeur» sous François Hollande, celle de militants de moins de 40 ans emmenés par Clovis Cassan, maire des Ulis (Essonne) et enfin un texte féministe défendu par Fatima Yadani, qui était signataire d'un appel en faveur de la réélection de Faure, en octobre... tout comme Laurent Baumel et Clovis Cassan.

Face à la contribution fauriste intitulée «Gagner», il y en aura donc deux autres: l'une s'opposant frontalement à la ligne Faure, conduite par Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) et s'intitulant «Refonder, rassembler, gouverner»; l'autre préconisant une sorte de troisième voie «ni-ni», ni Nupes ni pas Nupes, emmenée par Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen (Seine-Maritime), et qui s'intitule «Refondations». Pour celles et ceux qui n'auraient pas bien compris l'enjeu: c'est continuer avec Olivier Faure pour l'une, contre refonder sans lui pour les deux autres.

Si le premier secrétaire sortant a le soutien d'une bonne partie de l'infrastructure du parti (une soixantaine de patrons de fédérations départementales), ses deux opposants rassemblent plus largement des maires de grandes villes et de communes moyennes. On voit que se dessine en creux, d'une manière plus criante que jamais, l'opposition entre deux partis socialistes: l'un largement composé de cadres de l'appareil, l'autre mettant plutôt en exergue les élus de terrain.

Le risque d'un premier secrétaire sans majorité

Pour achever cette présentation du congrès pour les nuls, précisons que la contribution d'Hélène Geoffroy est considérée comme représentant l'aile droite du parti par les uns ou les hollandais par les autres. La maire de Vaulx-en-Velin, qui récuse cette classification, avait recueilli 27% des voix au dernier congrès, celui de Villeurbanne en 2021.

Ce précédent congrès, déjà placé sous l'autorité d'Olivier Faure, avait été implicitement consacré au ralliement du parti à la candidature présidentielle d'Anne Hidalgo. La maire de Paris, à qui d'aucun prête de nouvelles ambitions élyséennes pour 2027, est représentée en sous-main par toute sa garde rapprochée parisienne parmi les signataires de la contribution «ni-ni» de Nicolas Mayer-Rossignol. Notons que c'est aussi le cas de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, dont les partisans sont en nombre derrière cette contribution.

À deux mois du congrès, rien n'est joué. Et l'on pourrait même voir Olivier Faure sortir à nouveau du chapeau tout en se retrouvant minoritaire dans les instances du parti, au conseil et au bureau nationaux. Si c'était le cas, il se serait fait «macroniser», ce qui ne serait pas le moindre des paradoxes pour un «nupésien». Mais le pire n'est pas toujours sûr.