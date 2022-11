Faut-il vraiment boire huit verres d'eau par jour?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

On ne sait pas trop qui est à l'origine de l'affirmation selon laquelle tout être humain doit absolument boire huit verres d'eau par jour, mais celle-ci refait régulièrement surface, assénée qui plus est de manière tout à fait péremptoire. ScienceAlert s'attaque à cette croyance maintes et maintes fois contredite par la science, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se développer.

Pour enfoncer le clou, une nouvelle étude portant sur un échantillon de 5.600 individus (de vingt-six pays différents) a été réalisée. L'équipe qui a dirigé les recherches leur a fait boire 100 millilitres d'eau enrichie à 5% en «eau doublement marquée», substance contenant un marqueur permettant de tracer rapidement les éléments chimiques se déplaçant dans l'organisme.

Ce procédé, qui date des années 1980, permet d'obtenir, grâce à des mesures, des informations portant notamment sur la quantité d'eau éliminée. Dans le cas de cette étude récente, il a servi à montrer que cette règle générale des huit verres par jour n'a aucune valeur, puisque la quantité d'eau nécessaire au bon fonctionnement du corps varie énormément en fonction de l'âge, du sexe, du climat et du niveau d'activité.

Bébéboa

On peut par exemple noter que les nouveau-nés sont les êtres qui éliminent l'eau le plus rapidement, puisque 28% de l'eau contenue dans leurs corps est remplacée quotidiennement. Et que chaque jour, dans des conditions similaires, les hommes évacuent environ un demi-litre de plus que les femmes (3,2 litres contre 2,7 pour des individus d'une vingtaine d'années, d'un poids moyen, vivant dans un pays développé situé au niveau de la mer).

Les athlètes, les femmes enceintes ou les individus soumis à de fortes chaleurs ont également tendance à évacuer bien plus d'eau que leurs congénères: certaines femmes évacuant jusqu'à 7 litres d'eau quotidiens ont été signalées, cette quantité pouvant atteindre les 10 litres par jour pour certains hommes.

Les scientifiques à l'origine de cette étude récente insistent sur la nécessité croissante de fournir des directives précises et spécifiques aux différentes catégories de la population. Car s'il n'est pas possible de donner à l'ensemble des êtres humains une information universelle sur la quantité d'eau à consommer, il est en revanche envisageable que chaque personne, en fonction de qui elle est et d'où elle vit, puisse recevoir des recommandations adaptées.

La «croissance explosive de la population et les changements climatiques auxquels le monde fait face vont affecter la disponibilité de l'eau potable», ajoute en outre l'équipe de recherche dans son rapport. D'où la nécessité de chiffrer de façon aussi cohérente que possible les besoins en eau des populations. Ce qui nécessite aussi une politique écologique plus responsable, qui lutte contre la surconsommation réalisée dans certains domaines de l'industrie et de l'élevage.