Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec votre thermostat

Parfois on ne comprend pas. Nos pieds sont froids, nos mains aussi, le reste du corps ne se sent guère mieux, et pourtant, l'écran du thermostat de notre domicile indique une température tout à fait raisonnable, qui devrait nous éviter d'avoir la goutte au nez et des frissons.

Faut-il changer de matériel? Doit-on accuser les fabricants de nous avoir fourni des appareils défectueux ou mensongers? Pour le Washington Post, la réalité est différente: il faut juste comprendre que nos thermostats ne nous fournissent qu'une information très partielle sur le confort thermique des lieux où nous vivons. Oui, le confort thermique, dont la température n'est qu'un des multiples éléments. Car tout comme pour la météo extérieure, il faudrait pouvoir prendre en compte la présence de courants d'air froid, ainsi que l'humidité.

Mais ce n'est pas tout: la façon même dont notre lieu de vie a été construit peut avoir un impact sur ce qu'indique le thermostat. Une mauvaise isolation peut transformer le domicile en une arène de combat entre masses d'air chaud et masses d'air froid, et en fonction de la position du thermostat, la captation de la température peut sérieusement varier par rapport à ce que nous ressentons.

Les matériaux choisis ont aussi un impact potentiel, car tous ne retiennent pas la chaleur de la même façon. Par exemple, le bois chauffe plus vite que le ciment, mais il conserve la chaleur moins longtemps. De telles fluctuations de température sont parfois bien difficiles à évaluer par un simple thermostat.

Couleur et lumière

Plus surprenant: même les couleurs dont vos murs sont peints entrent en ligne de compte. Des recherches ont en effet montré que la couleur d'une pièce ou d'un objet avait une influence sur la façon dont nous en ressentons la température. De façon assez cohérente, les couleurs froides sont perçues comme plus froides que les couleurs chaudes –ce qui relève de la lapalissade. C'est d'ailleurs aussi vrai dans les avions que dans nos maisons.

On a donc l'impression d'avoir plus chaud lorsqu'on se trouve dans une pièce peinte en jaune ou en rouge. Mais la couleur n'est pas le seul critère, puisque la luminosité compte également. Les pièces sombres favorisent l'impression de chaleur car on s'y sent plus à l'étroit, donc plus dans une atmosphère plus cosy.

Il faut également rappeler que la perception de la température d'un même espace varie entre les êtres humains –les personnes dites frileuses contre le reste du monde. Le métabolisme entre en ligne de compte, ainsi que la tenue vestimentaire. Le chiffre indiqué par le thermostat n'est donc qu'un indicateur, et il ne faut pas culpabiliser à l'idée de pousser un peu le chauffage quitte à dépasser les températures recommandées. Attention cependant à la facture, dont on ne sait que trop bien qu'elle risque d'être fort douloureuse. Une couverture bien chaude peut également faire l'affaire.