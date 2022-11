Les dauphins n'ont pas peur de manger très épicé

Temps de lecture: 2 min

Parce que de nombreux pêcheurs professionnels en avaient assez que les dauphins ne viennent mettre le nez dans leurs filets pour leur dérober leurs prises, la recherche a décidé de s'attaquer au problème en tentant de repousser ces mammifères marins. Des scientifiques venu·es de Grèce ont ainsi décidé de chercher quelle substance pourrait être apposée sur les filets afin d'agit comme un repoussoir.

Il a finalement été décidé d'enduire les filets de capsaïcine, le composant chimique qui donne leur force aux piments. La solution semblait toute trouvée, puisque sur la terre ferme, bien d'autres mammifères (cerfs, écureuils, rongeurs en tous genres) avaient été repoussés de cette façon. Mais après cinq mois d'essai, raconte The Atlantic, il a fallu se rendre à l'évidence: avec les dauphins, la méthode ne fonctionnait absolument pas. Les grands dauphins semblaient totalement imperturbables face à ces filets pimentés.

Très organisés lorsqu'il s'agit de réaliser des trous dans les filets afin d'en extraire de précieuses victuailles, les cétacés n'ont même pas été ralentis par la capsaïcine. Est-ce à dire qu'ils pourraient participer sans sourciller à l'émission «Hot Ones», dans laquelle des stars sont invitées à ingurgiter de la nourriture de plus en plus pimentée, grimpant à toute vitesse sur l'échelle de Scoville? Le premier invité de la version française, Jonathan Cohen, avait particulièrement souffert face à l'animateur Kyan Khojandi, et il est permis de penser qu'un dauphin aurait été plus résistant.

Une saveur sur cinq

En réalité, il est un peu tôt pour le dire, mais les résultats inattendus de cette confrontation entre dauphins et piments a donné envie à certaines équipes scientifiques de poursuivre leurs expériences. Mais la recherche ne part pas de zéro, puisqu'il est déjà établi que beaucoup de cétacés, dont les grands dauphins, ne sont capables de reconnaître que l'une des cinq saveurs: le salé. Le sucré, l'acide, l'amer et l'umami ne font pas partie de leur palette gustative.

Les dauphins auraient donc une perception bien différente des aliments, mais cela n'explique pas tout, puisque la chimiesthésie, ou sensibilité chimique (ce qui inclut la capacité à détecter la présence de piments forts), est due à des cellules sensorielles différentes de celles qui servent à reconnaître les goûts.

La science avance prudemment, car il existe d'autres hypothèses encore non écartées pour expliquer que les dauphins aient réussi à se faufiler sans mal à travers les filets enduits de piments. L'intelligence supérieure de certains cétacés ayant déjà été mise en lumière, il n'est pas impossible qu'ils aient tout simplement réussi à adopter une stratégie leur permettant de limiter leur contact avec la capsaïcine.

L'efficacité de la substance n'est en tout cas pas à remettre en cause, y compris dans l'eau salée, puisque d'autres animaux présents dans ce milieu, comme les tortues de mer, ont consciencieusement évité les filets piégés, pour ne se focaliser que sur les filets habituels. Ce repoussoir fonctionne donc sur certaines espèces marines. Les cétacés seraient-ils la seule exception? On finira très probablement par le savoir.