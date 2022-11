Le football est de plus en plus prévisible, mais il existe des remèdes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Popular Mechanics

Qu'est-ce qui rend le football aussi populaire? Comment expliquer que le handball ou le rugby ne le soient pas autant, sauf sur une poignée de territoires? Le fait qu'il suffise d'un ballon pour pratiquer ce sport à peu près n'importe où y est sans doute pour quelque chose. Mais l'équilibre instable de ce sport, avec ses tout petits scores pouvant être rapidement renversés, a aussi son importance. Au football, marquer un but peut suffire à offrir la victoire à son équipe. Ce qui n'est pas le cas d'un panier au basket ou d'un but au hand.

Seulement voilà: l'excitation créée par le football pourrait bien finir par appartenir au passé. D'après Popular Mechanics, qui relaie des travaux scientifiques publiés dans la revue Royal Society Open Science, ce sport est devenu trop prévisible. Même si les parieurs et parieuses ne sont probablement pas d'accord avec cette affirmation.

Les études réalisées se basent sur la science des réseaux, dont l'une des sous-disciplines est la théorie des graphes. Les professeurs de sociologie Taha Yasseri et Victor Maimone ont bâti une base de données constituée de 87.000 matches de championnats européens de football s'étant déroulés entre 1993 et 2019. Particularité: ils ont laissé de côté tous les matches nuls, pour ne conserver que les parties s'étant soldées par la victoire de l'une des deux équipes. Ce qui, apparemment, n'enlève rien à la qualité et à la complexité de leurs travaux.

De moins en moins de surprises

La conclusion globale du travail codirigé par Yasseri et Maimone, c'est que le taux de prédictibilité des matches est aujourd'hui nettement plus élevé que dans les années 1990 et 2000. Les deux chercheurs expliquent que plus les années passent, plus les équipes favorites sont celles qui gagnent à la fin. Même l'avantage lié au fait de jouer un match dans son propre stade s'amenuise de manière considérable et n'aide plus guère les équipes modestes: le taux de matches remportés à domicile est en effet en chute libre.

Les deux hommes ont en fait construit un modèle leur permettant de pronostiquer les résultats des matches à venir en fonction de ceux ayant déjà eu lieu. Dans certains cas, la différence entre les époques est frappante, comme l'illustre cet exemple portant sur une division du championnat allemand: au début des années 2000, l'outil développé permettait d'y déterminer la bonne équipe victorieuse dans 60 à 65% des cas, mais à la fin des années 2010, ce taux de réussite est monté à 80%.

On peut encore espérer voir du spectacle sur le terrain, mais en revanche, pour ce qui est de l'identité de l'équipe victorieuse, la probabilité d'avoir une surprise est de plus en plus faible. Les sociologues attribuent notamment cette évolution du football au fossé qui se creuse entre les équipes à gros budget et celles qui sont financièrement moins avantagées.

Taha Yasseri propose deux pistes pour éviter que le football ne devienne moins intéressant (ce qui, de toute façon, ne devrait pas particulièrement nuire à son statut de sport mondialement chéri). La première consisterait à introduire des plafonds salariaux au sein des championnats, en s'inspirant de ce qui se pratique en NBA, en NHL et dans la majeure partie des ligues sportives nord-américaines. Ce principe consiste à imposer à chaque équipe une masse salariale totale qu'elle ne peut dépasser, ce qui contribue à conserver une forme d'homogénéité entre les différentes formations.

Son autre conseil est simplement de changer de chaîne ou de stade, et de s'intéresser davantage au football féminin, qui reste pour le moment bien plus riche en surprises que celui pratiqué par les hommes. Même si, en France, les Lyonnaises et les Parisiennes dominent depuis des années le championnat national, cédant peu de points à leurs adversaires et laissant peu de champ à la surprise.