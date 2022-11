Affaire Quatennens: un retour impossible à l'Assemblée nationale?

Temps de lecture: 2 min

Mercredi, l'épouse d'Adrien Quatennens, Céline Quatennens, a accusé le député du Nord de La France insoumise (LFI) de «violences physiques et morales» depuis «plusieurs années». L'élu dément. Le 18 septembre, il avait évoqué une gifle donnée «dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle», après que l'affaire était sortie dans la presse.

La situation plonge LFI dans la crise. Alors que le retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens était envisagé, le parti a finalement annoncé attendre la décision de justice prévue pour mi-décembre avant de trancher les suites à donner. D'ici là, le député est exclu de ses activités et les appels à la démission à son encontre se multiplient.

Le retour du député du Nord à l'Assemblée nationale est-il inenvisageable? Est-ce aux électeurs de trancher, comme le dit Alexis Corbière? Comment La France insoumise, qui s'est emparée politiquement des violences faites aux femmes, peut-elle gérer cette affaire? Et comment interpréter le silence de Jean-Luc Mélenchon?

