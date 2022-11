À quelle date faut-il installer ses décorations de Noël?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

La date d'installation des décorations de Noël est clivante. Alors que les magasins débutent la promotion des fêtes de fin d'année au moins deux mois avant, il peut être difficile de résister à l'envie de s'impliquer plus tôt que prévu dans les festivités. Mais quand faut-il réellement s'atteler aux préparatifs?

Que vous le croyez ou non, votre sapin devrait être monté le dimanche 27 novembre, informe le HuffPost. Traditionnellement, les arbres et les décorations sont mis en place le premier jour de l'Avent, c'est-à-dire le quatrième dimanche avant Noël. Cette année, le 27 novembre représente donc la date idéale pour donner à votre maison un air plus festif.

Mais selon une étude publiée sur Confused.com, seulement 11% des 2.000 adultes britanniques interrogés ont suspendu leurs guirlandes dès novembre. Et près de deux personnes sur cinq, soit 37%, ont affirmé que cela leur évitait de les accrocher en décembre, lorsque le rythme de vie pré-fêtes devenait de plus en plus effréné.

La psychologue Deborah Serani est elle-même partisane des préparatifs en novembre, pour la simple et bonne raison que cela contribue au bien-être mental. «Arborer des ornements peut créer un véritable changement neurologique en procurant du bonheur dans les foyers. Cela fait monter en flèche la dopamine, l'hormone du bien-être», confie la professionnelle. Et ce n'est pas Elena Touroni, psychologue consultante et cofondatrice de la Chelsea Psychology Clinic, qui la contredira: «C'est une expérience joyeuse et souvent partagée en famille. Ce moment suspendu dans la réalité permet de se couper du monde l'espace d'un instant.»

L'étude vient confirmer leurs dires: 55% des personnes interrogées déclarent que décorer leur maison leur remonte le moral. L'enquête a également révélé que 35% accrochaient leurs décorations en avance pour avoir le temps d'en profiter. Le fait de s'enthousiasmer pour Noël et d'attendre une date avec impatience donne à ces individus un coup de pouce positif pour s'échapper de périodes difficiles, comme ont pu l'être les confinements.

À chacun sa date

Un autre choix populaire pour de nombreux ménages est de commencer à décorer les foyers le 1er décembre, soit le premier jour du mois des festivités. 52% du panel disent installer les ornements en décembre et 22% entre le 1er et le 10 du mois. Et pour cause: beaucoup considèrent que c'est en décembre que débute officiellement la saison de Noël. Cette période s'avère donc être la plus plébiscitée, bien que les spécialistes ne la préconisent pas.

En revanche, la date à laquelle retirer le sapin de Noël est beaucoup moins controversée. Selon la tradition, il doit être enlevé avant le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Cette échéance dépassée, certaines personnes se persuadent même qu'un malheur profond s'abattra sur elles.