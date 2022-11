A l’occasion de Movember, briser les tabous sur la santé masculine avec l’exposition Cancers

Avez-vous remarqué sur les réseaux sociaux que certains hommes se laissent pousser la moustache durant le mois de novembre? Loin d’être une technique pileuse pour se protéger du froid, il s’agit d’une marque de soutien à l’action internationale Movember (contraction, vous l’aurez deviné, de moustache et novembre) pour mettre en lumière un problème de santé publique.

Une moindre sensibilisation

Le constat est simple: dans un monde encore régi par les stéréotypes de genre, les hommes sont enclins à négliger leur santé physique et mentale et sont moins alertés par des dysfonctionnements physiologiques. Ils ne sont pourtant pas épargnés par l’irruption d’une pathologie ou d’une dépression sévère, y compris lorsqu’ils sont jeunes.

Si la prévention et le dépistage du cancer du sein font partie désormais des réflexes de santé à acquérir pour les femmes, avez-vous déjà entendu parler dans l’espace public des techniques d’auto-palpation des testicules afin de détecter une grosseur qui pourrait se révéler inquiétante ?

En partenariat avec l’exposition Cancers, présentée du 6 septembre 2022 au 8 août 2023 à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, voici quelques points importants à retenir pour clôturer ce mois de Movember 2022.

Crédit: EPPDCSI

Le risque, une affaire de virilité?

Dès l’enfance, les petits garçons sont encouragés à vivre des comportements à risque et à ne pas tenir compte de la douleur. Qu’il s’agisse de ne pas pleurer après une mauvaise chute à vélo ou de sauter du grand plongeoir malgré les interdictions parentales, de nombreux sociologues du genre comme Sylvie Ayral dans son ouvrage de référence La Fabrique des Garçons (PUF, 2011) ont démontré que les jeunes hommes apprennent à ne pas tenir compte des fragilités de leur corps.

Un véritable conditionnement à la virilité qui peut réduire drastiquement leur espérance de vie. Devenus adultes, les hommes ont trois fois plus de chance de mourir dans un accident de voiture que les femmes. Homme au volant, danger au tournant!

Et lorsqu’il s’agit de leur santé mentale, les chiffres sont des plus alarmants: le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les hommes de 15 à 29 ans tandis que la majorité des Français qui consultent des spécialistes de la santé psychique sont des femmes.

Prendre soin de soi

Dans ce contexte, le care, c’est à dire l’ensemble des pratiques qui permettent de prendre soin de soi ou des autres, devient l’apanage de la féminité et la charge mentale médicale est souvent portée par les femmes au sein des couples hétérosexuels.

C’est pour mettre fin à ces clichés délétères que des actions comme Movember interpellent le grand public sur les réseaux sociaux.

Reconsidérer le soin que l’on porte à son propre corps ou à son état psychique c’est aussi travailler à améliorer ses relations avec autrui et au vivre ensemble. Une action bénéfique pour l’ensemble du corps social, en somme.

Se familiariser avec les dépistages

Toujours dans ce même contexte, les hommes français ne sont pas assez sensibilisés aux enjeux des cancers dits masculins.

La première cause de mortalité par cancer chez les hommes est celle de la prostate. Avec 50 430 nouveaux cas par an, le cancer de la prostate représente 25% des cas de cancers, devant le cancer du poumon (32 500 cas) et le cancer du côlon-rectum (24 000 cas). Le dépistage par toucher rectal ou coloscopie demeure, à bien des égards, une expérience méconnue, voire moquée, quand elle est mentionnée au cours d’une conversation.

Nettement moins connu, le cancer des testicules constitue, avec 2 700 nouveaux cas par an, 1% à 2% des cas et touche surtout les jeunes adultes (15-35 ans). Et savez-vous ce qu’est une échographie scrotale bilatérale? Au même titre que la mammographie, il s’agit pourtant de détecter l’apparition éventuelle d’une tumeur au niveau des parties génitales.

L’exposition Cancers de la Cité des sciences et de l’industrie permet justement d’aller au-delà du tabou et de l’effroi qui entourent le cancer et qui empêchent de nombreux cas d’être décelés à temps.

Des réflexes de santé

Comprendre comment se forme une tumeur maligne, savoir quels comportements en termes d’alimentation ou de sport peuvent permettre d’éviter la maladie ou encore réfléchir au rôle des perturbateurs endocriniens et des pollutions industriels sur nos santés font et feront partie des grandes thématiques de demain.

Cette exposition permet aussi de mieux accompagner un.e proche malade pour comprendre le bouleversement ontologique lié à l’irruption de la maladie et les différents traitements et protocoles en cours d’expérimentation afin de lutter contre ce véritable fléau de l’ère industrielle.

Alors, quelle que soit votre expression de genre, dépassez vos peurs et apprenez à regarder en face le cancer. De simples réflexes ou même une moustache arborée pendant Movember permettent de sauver des vies!

Crédit photo: N. Breton - EPPDCSI