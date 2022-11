Quelle est la découverte archéologique la plus déprimante?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle découverte archéologique des dernières années vous fait le plus flipper?»

La réponse de Marc Laubier:

• À Mohenjo-daro, une civilisation de la vallée de l'Indus qui a prospéré vers 2500 av. J.-C., chaque habitation est équipée de latrines et d'un lieu où faire une toilette. Il y a l'eau courante (mais pas l'eau chaude) et une élimination des eaux usées.

• Dans l'Empire romain, de 100 av. J.-C. à 200 ap. J.-C., les maisons des riches sont équipées de thermes individuels: une salle de bains avec baignoire piscine et l'eau chaude et froide. Ils ont aussi le chauffage central par le sol. Les autres fréquentent les bains publics où l'on peut se faire récurer d'une centaine de manières différentes pour un prix variant entre l'équivalent de 2 et 5 euros actuels.

• Entre le Xe siècle et le milieu du XIXe siècle, la baignoire existe mais n'est pas raccordée à l'eau courante; il faut du personnel pour la remplir et la vider. Elle est mobile: on la sort de son rangement quand il y a besoin. Elle n'est pratiquée que dans le monde aristocratique ou chez ceux qui aspirent à ce rang; le vulgum pecus fréquente les bains publics.

• À Londres, à partir de 1830, et à Berlin, à partir de 1848, les appartements des riches (même en étages) sont équipés de toilettes et de salles de bains avec eau chaude et froide. La baignoire est plus modeste que celle des Romains. Les riches Français atteignent ce niveau de raffinement entre 1840 et 1870.

• La salle de bains pour tous, y compris dans les HLM, date de 1960-65. Cela fait donc soixante ans à peine que l'on a rattrapé le niveau d'équipement des ménages de Mohenjo-daro.