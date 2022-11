Pourquoi ne pouvez-vous pas résister au Black Friday?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Le Black Friday est devenu le rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnes désireuses de prendre de l'avance sur leurs achats de Noël: des millions de consommateurs se bousculent chaque année, à cette occasion-là, aux portes des magasins. Pourquoi cet événement rencontre-t-il un tel succès? Faire la queue pendant des heures n'a pourtant rien d'onirique.

Qu'y a-t-il donc dans les soldes démesurées du Black Friday qui nous incite à jouer du coude dans les rayons? Sans grande surprise, Discover Magazine révèle que l'excitation de faire des bonnes affaires est la raison première. D'après des études de consommation, les acheteurs ressentiraient de la satisfaction en se procurant un article à un prix inférieur à sa valeur habituelle. Cette acquisition alimente entre autres un sentiment inné de fierté et d'accomplissement chez ceux qui sont appelés les «smart shoppers» –acheteurs en quête permanente de bonnes affaires.

Mais ce n'est pas tout. Le FOMO –Fear of Missing Out– du Black Friday s'avère être la deuxième raison de cette hystérie générale. Ce phénomène psychologique représente pour les individus la crainte de manquer un événement social important. Et durant le Black Friday, cette peur ne peut qu'être décuplée. Avec les publicités prônant des offres exclusives et à durée limitée, les acheteurs sont incités à consommer immédiatement s'ils ne veulent pas passer à côté du rendez-vous de l'année.

Un passé peu glorieux

Bien que cet événement tapageur soit l'occasion de faire des économies, son passé est beaucoup moins enthousiasmant. Le terme «Black Friday» aurait été utilisé pour la première fois le 24 septembre 1869 lorsque deux investisseurs, Jay Gould et Jim Fisk, ont provoqué un krach boursier en faisant grimper le prix de l'or. En conséquence, le marché a subi une perte de 20% et le commerce extérieur a dû s'interrompre.

Au fil du temps, les détaillants lui ont attribué une signification différente. Le Black Friday reflétait ainsi, des années plus tard, la façon dont les comptables indiquaient la rentabilité d'une entreprise: pour les pertes, l'encre était de couleur rouge, et pour les bénéfices, cette dernière était noire.

Il a par la suite sans cesse évolué pour finalement devenir le jour où les commerçants réalisaient des bénéfices, tel que nous le connaissons aujourd'hui.