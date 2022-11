Ces enfants qui apprennent la corrida: «J'ai tout de suite su que je voulais en faire mon métier»

Temps de lecture: 6 min

Maxime* est concentré. Visage fermé, démarche affectée: le jeune homme de 16 ans sait que d'ici quelques minutes, sa carrière de torero va officiellement débuter, avec la mise à mort de son premier taureau en public.

Ce 30 octobre, environ 200 personnes sont venues l'encourager, dont des enfants, et il y a même des bébés dans le public. Du haut de l'estrade, Yves Lebas, le président de l'école taurine d'Arles –où Maxime est inscrit– prévient: «Cela risque de ne pas être très propre.» Soudain, «l'adversaire» de 200 kilos est lâché dans l'arène; un silence de plomb s'abat sur le lieu. Après quelques «passes» –le mouvement du taureau sous la cape–, Maxime gagne en confiance, et se met à genoux pour provoquer la bête.

Essoufflée, celle-ci ne tombe pourtant pas dans le piège, et lui fonce dessus: le jeune homme s'effondre sous les cris des spectateurs; ses cinq assistants surgissent rapidement pour éloigner l'animal. «Ce n'est rien, il va se relever. Là, il prend son pied!», s'enthousiasme Yves Lebas. Pendant une demi-heure, le novice repart plusieurs fois au combat, la joue maquillée d'une ecchymose. Le taureau, lui, finit par s'étouffer avec son propre sang: Maxime a maladroitement touché son poumon lors de l'estocade.

Dix élèves dont Louis, 4 ans

En France, cinq écoles taurines forment des jeunes à la corrida. À Arles, la structure d'Yves Lebas est organisée sous le statut d'association loi 1901, et bénéficie de 55.000 euros de subventions publiques, via l'agglomération et la mairie. Cette année, l'école accueille dix élèves: Louis*, le plus jeune d'entre eux, est âgé de 4 ans. «C'est le fils d'un régisseur d'un élevage de taureaux. Il a voulu qu'il apprenne le métier de torero, on pouvait difficilement le lui refuser!», se justifie Yves Lebas.

Sur les réseaux sociaux de l'école, l'enfant apparaît à chaque événement. Y compris lors de la mise à mort du premier taureau de Maxime, où Louis a soulevé les oreilles découpées de l'animal –le trophée du torero victorieux–, sous les applaudissements du public. «Pour l'instant, on ne le met pas tout seul face à du bétail. Il apprend les gestes avec la cape, et parfois je lui fais faire quelques passes avec l'animal, en le tenant par la taille», commente Mehdi Savalli, professeur de l'école. Ce dernier est cependant confiant: à 7 ans, Louis pourra probablement s'entraîner sans son aide, «car il a commencé plus tôt que les autres élèves».

«Mon fils ne joue pas aux jeux vidéo et ne sort pas, sauf si c'est pour la tauromachie. On se donne entièrement pour la corrida.» Karine, mère de Damien, 14 ans, apprenti torero

Si la loi interdit de tuer son taureau devant du public en-dessous de 16 ans –l'âge minimum pour permettre aux toreros de signer un contrat de travail–, rien n'est précisé quant à la mise à mort dans un cadre privé. «Il n'y a pas d'âge, c'est uniquement une question de capacité», développe Patrick Varin, professeur au Centre français de tauromachie (CFT) de Nîmes, la plus ancienne des écoles taurines.

Des mises à mort à des âges précoces

D'abord, l'élève s'entraîne à faire des passes sur des vaches, puis une fois qu'il a acquis un meilleur niveau, des jeunes taureaux lui font face. L'entraîneur détermine ensuite lorsqu'il est apte à en tuer, une tâche loin d'être aisée. «Un taureau se gagne, on ne tue pas gratuitement. Il y a une compétition entre les élèves, ceux qui sont prêts sont ceux qui sont assidus à l'entraînement», ajoute Patrick Varin.

Damien* fait partie de ces «privilégiés». Inscrit à 9 ans au CFT, l'adolescent d'aujourd'hui 14 ans a arrêté le collège et suit des cours à domicile pour pouvoir s'entraîner tous les jours. «Je suis tombé dans la tauromachie vers 5 ans, lorsque j'ai assisté à mes premières corridas avec un ami de mes parents. À l'époque, j'ai tout de suite su que je voulais en faire mon métier», se remémore-t-il. «Mon fils ne joue pas aux jeux vidéo et ne sort pas, sauf si c'est pour la tauromachie. On se donne entièrement pour la corrida», complète Karine*, sa mère, ancienne employée aux guichets des arènes de Nîmes.

Cette rigueur a fini par payer. À 13 ans, Damien a tué son premier taureau en Espagne; il y a quelques jours, son deuxième, cette fois en France. «Au début, on se demande quelle sensation cela fait. On a toujours une appréhension car on veut le tuer correctement, ne pas le faire souffrir. Mais une fois réalisé, on se sent comme chez soi», détaille-t-il.

Son cas n'est pas isolé. Dans des anciens numéros de Toros, une des plus célèbres revues taurines que nous avons consultée, plusieurs portraits de toreros relatent des premières mises à mort à des âges précoces: Raphaël «El Rafi» Raucoule, du CFT, et Adam Samira, de l'école d'Arles, à 13 ans; Solal «Solalito» Calmet à 14 ans. Comme Damien, les trois ont découvert la corrida grâce à des parents ou des grands-parents aficionados. «C'est une culture qui te transmet des émotions. La mort de l'animal est quelque chose de beau, c'est la ponctuation d'un spectacle», expose El Rafi, devenu professionnel dans les arènes d'Arles le 6 juin 2021.

Des blessures récurrentes

Mais cet «art» a aussi sa part d'ombre. Les élèves, inexpérimentés, ont souvent des blessures, de la simple entorse à la fracture de la clavicule dans le cas d'Adam Samira. «Un taureau m'a déjà cassé le doigt», confie Kevin*, 14 ans, inscrit à l'école d'Arles, tandis que son camarade Maxime s'est fissuré le coude, l'empêchant de toréer pendant deux semaines. «La blessure, c'est l'étape obligatoire», tranche Yves Lebas. «Si les élèves veulent être toreros, il faut qu'ils acceptent de souffrir», abonde Christian Lesur, directeur du CFT, tout en assurant qu'il n'a jamais vu d'accident grave.

Ce 1er novembre, son école organise une tienta, une épreuve où sont «testées» des vaches destinées à la reproduction des taureaux de combat. Après avoir été blessées par un picador –un cavalier armé d'une pique–, les bêtes ensanglantées voient les élèves se succéder pour effectuer des passes. En retrait derrière une barricade, Patrick Varin intime plusieurs fois aux jeunes renversés de se relever. «Je suis très exigeant avec eux, mais je ne les oblige jamais à faire face au bétail», assure-t-il.

«On a toujours une appréhension car on veut le tuer correctement, ne pas le faire souffrir. Mais une fois réalisé, on se sent comme chez soi.» Damien, 14 ans, apprenti torero

D'extérieur, aucun élève ne semble en effet choqué ou apeuré par la scène. En réalité, beaucoup minimisent leurs émotions. «Tout le monde a peur, mais c'est aussi un sentiment d'adrénaline qui nous motive», confie Samy*, inscrit depuis l'âge de 11 ans au CFT. «Quand j'ai été confronté à mon premier veau à l'âge de 10 ans, il m'a levé en l'air et je suis tombé. Cela m'a fait mal et j'ai paniqué, du coup je suis parti en courant», avoue Léo*, 12 ans, élève de l'école d'Arles. «Des abandons pour cette raison, cela arrive tout le temps. Ceux qui restent, eux, ne vont pas en parler, parce qu'il y a de l'ego», explique Mehdi Savalli.

Un spectacle adapté aux enfants?

Chez les experts, les répercussions de la corrida sur les plus jeunes sont rarement étudiées. En 2004, des chercheurs de l'Université de Madrid ont mené la seule enquête sur le sujet, auprès de 240 enfants de 8 à 12 ans. À la question «Quels sont vos sentiments lorsque vous regardez une corrida?», 63% de ceux qui n'y assistaient jamais disaient ressentir de la peine lors de la mise à mort, contre 19% pour ceux qui en voyaient régulièrement. Chez ces derniers, la réponse la plus importante était «l'indifférence».

De son côté, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU s'est dit préoccupé, en France, par «le bien-être physique et mental des enfants exposés à la violence […] dans certains spectacles comme la tauromachie», et a appelé en 2016 à en interdire leur accès. Une recommandation en partie suivie par le Portugal, qui a récemment relevé l'âge pour assister à une corrida de 12 à 16 ans. «Si cette mesure arrivait dans notre pays, ce serait la fin, car les jeunes ont souvent le déclic en y allant avec leurs parents», critique Christian Lesur.

Quant à l'abolition totale de la pratique, débattue le 24 novembre à l'Assemblée nationale, le directeur du CFT est fataliste: «S'ils veulent l'interdire, qu'ils le fassent. Mais il y aura toujours des aficionados.»

*Les prénoms ont été changés.