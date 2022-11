Le congrès du PS a-t-il un intérêt?

Temps de lecture: 4 min

Le congrès du Parti socialiste (PS) se profile. Le parti semble davantage préoccupé par sa stratégie d'alliance que par les causes politiques qui l'ont mené en une décennie aux frontières du trépas. Il faut dire que cela fait longtemps maintenant que les débats au sein du PS ne sont plus dédiés au changement social mais au maintien de l'appareil et aux stratégies idoines, le tout dans une véritable débauche de citation des sujets à la mode (Europe, laïcité, transition écologique, etc.).

Cette fois, Olivier Faure sera confronté à deux oppositions: une dure menée par la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, et l'autre moins intransigeante menée par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Au cœur de tout: «le curseur» dans la relation avec La France insoumise (LFI).

Olivier Faure, cause de tous les maux ou homme de toutes les causes?

Dans une vie politique dominée par l'hyper-personnalisation, la figure d'Olivier Faure cristallise jusqu'à l'excès la contestation interne au PS et les impasses de la Nupes. Faure a inscrit à l'origine son destin politique dans les pas de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, dont il fut proche au point d'accompagner le second en voiture lors de la passation de pouvoirs à Matignon en 2012.

D'Olivier Faure, ses détracteurs les plus implacables disent que sous sa direction le PS n'a jamais travaillé. Aucun travail intellectuel ni programmatique. Si l'homme est évidemment capable de mener un travail d'ordre idéologique, son goût immodéré pour la tactique et son souhait de ne pas s'encombrer davantage dominent.

Les volte-face des responsables sont souvent ressenties par les citoyens à un degré bien supérieur à ce qu'elles sont en vérité. Toutefois, celles d'Olivier Faure, soutien inconditionnel de François Hollande puis chef d'un PS refusant de voir les conséquence du traité Merkozy tout en critiquant durement le reste de la politique qu'il soutint, puis signataire d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, non seulement adversaire du PS depuis son départ en 2008 mais ennemi déclaré de la formation socialiste et de François Hollande depuis des années, relèvent de la haute voltige: ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, disait Edgar Faure. Le vent fait faire à Olivier Faure des figures inégalables.

Son alliance avec LFI donne l'impression que le PS devient un zadiste en pantoufles tant les discours de certains de ses cadres paraissent se faire l'écho un peu enfiévré des menées des franges les plus radicales de la gauche, avec parfois des positionnements frôlant l'excès, comme dans «l'affaire» Quatennens.

Un appareil national en ruine

Hâtivement replié dans un quartier périphérique d'Ivry-sur-Seine et devant la compression inévitable de son budget, le PS s'est délesté de dizaines de permanents au point que son travail partisan a été invisibilisé.

Si, évidemment, aucun responsable socialiste n'a participé aux mythiques années de conquête, a contrario, en prenant la présidence de la FNESR [Fédération nationale des élus socialistes et républicains, association des élu·es du PS, ndlr], Carole Delga dispose d'un appareil encore plus resserré mais qui donne accès plus efficacement au très important vivier d'élus locaux.

Désormais une des élu·es les plus en vue et les plus importantes du PS, Carole Delga cultive à la fois un puissant investissement local à la tête du conseil régional d'Occitanie et une capacité à parler sur le plan national au nom d'un réseau dépassant les seuls encartés au PS. En un sens, la présidence de la FNESR s'avère moins encombrante et plus prometteuse que la direction du PS.

Un trou noir idéologique

À la lecture des textes, publications et interventions des cadres socialistes des différents courants, il semble évident qu'ils passent totalement à côté du moment historique dans lequel nous nous trouvons: toutes les marottes du temps présent se retrouvent dans les différentes positions mais absolument rien qui puisse donner une assise intellectuelle et politique crédible à une des écuries socialistes en compétition.

Au contraire de sa fondation dans la période 1969-1971, l'adversité parfois verbalement violente entre Olivier Faure et ses oppositions ne s'agrémente pour l'heure que de considérations dans l'air du temps sur la «social-écologie», la «transition écologique» ou le retour à la «social-démocratie», un projet et un modèle pourtant mis à mal partout et qui peine à survivre dans nos démocraties depuis la crise de 2008-2009. Et pour agrémenter un débat en forme d'impasse, la ritournelle sur «le peuple», les classes populaires, est ressortie comme très régulièrement depuis dix ans.

Que les classes populaires aient massivement filé dans l'abstention, le vote Rassemblement national ou parfois le vote pour la gauche radicale, est un phénomène ancien, maintes fois expliqué et exposé aux hiérarques du PS. Le sujet les a intéressés à un point tel que régulièrement, il est devenu sujet d'animation et de distraction de leurs débats et réunions internes, sans risque évidemment de le solutionner. D'un strict point de vue idéologique, les amateurs de grandes controverses seront déçus.

Choix stratégique ou choix de sa fin?

Pour le PS, l'accord électoral de la Nupes est un protocole compassionnel consenti par Jean-Luc Mélenchon. Le retour aux urnes, hors cet accord, peut s'avérer dévastateur pour la plupart des élus socialistes, prisonniers de fait de la radicalité de la Nupes.

Le projet Carole Delga est cohérent avec ce qu'était devenu le PS depuis longtemps: un réseau d'élus agglomérant localement les décombres de la «société des socialistes». Cependant, pour affirmer une nouvelle pensée politique, Delga et son entourage ne doivent-ils pas s'émanciper du PS? Celui des proches de l'ancien président Hollande bénéficie du rejet des extravagances de la Nupes mais pâtit de l'absence de perspective politique et d'un passif ante-2017.

Dans les faits, le PS ne peut exister qu'en se positionnant comme un supplément d'âme à LFI à l'Assemblée, en rechignant à voter une motion de censure, par exemple, voire en agitant un sujet de façon plus virulente que ses partenaires.

La Nupes était un protocole compassionnel administré au PS, le congrès de Marseille risque fort de ressembler à une convention obsèques.