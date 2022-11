Un chercheur de trésor découvre une alliance médiévale avec son détecteur de métaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, Insider

Tout chercheur de trésor rêve de mettre au jour un objet de valeur. Et c'est chose faite pour David Board. Alors que cet homme de 69 ans pensait avoir trouvé un emballage de bonbon enfoui dans la boue, la campagne anglaise de Thorncombe était sur le point de lui faire faire une incroyable découverte: une alliance médiévale unique en son genre.

Dans les années 1970, David Board décide d'écumer les plages locales mais ses recherches sont infructueuses, comme le rapporte CNN. Il faudra attendre 2019 pour que le chercheur de trésor dégotte un objet rare. À cette époque, le sénior se lance à la quête de richesses en arpentant le terrain d'un champ de pâturage près de Thorncombe, dans le Dorset, en Angleterre. Alors qu'il est sur le point d'abandonner ses recherches, son détecteur de métaux émet un signal non loin d'un sentier pédestre. David Board ne s'emballe pas. Pour lui, ce n'est qu'un simple emballage de bonbon.

Son instinct le pousse à déterrer l'objet. Rapidement, le chercheur de trésor commence à comprendre l'enjeu de sa trouvaille. «Lorsque je suis rentré chez moi et que je l'ai lavée, j'ai réalisé que cette découverte était bien plus impressionnante que ce que j'imaginais», raconte-t-il. L'alliance s'est avérée être une bague médiévale en or et en diamant d'une valeur estimée à 47.300 dollars (environ 46.000 euros), précise Insider. Effectivement plus impressionnant qu'un emballage de bonbon.

Tout a un prix

Le quasi parfait état de l'alliance a permis aux experts de déchiffrer les inscriptions suivantes: «ieo vos tien foi tenes le moy», qui signifie «Je tiens ta foi, tiens la mienne», en français médiéval. Au Moyen Âge, les concepts de chevalerie et d'amour courtois étaient à leur zénith, comme le reflète la bague. Mais outre la qualité et les détails de l'anneau, l'emplacement de la découverte a permis aux professionnels de retracer son histoire.

Selon la maison britannique de vente aux enchères Noonans Mayfair, il s'agirait de l'alliance de Lady Joan Brook, offerte par son mari, Sir Thomas Brook en 1388. Ce bijou est particulièrement important dans l'histoire de la contrée de Thorncombe puisque Joan Book était la veuve de Robert Cheddar, riche marchand de tissus, et deux fois maire de Bristol. Thomas Brook quant à lui était simplement l'heureux propriétaire du terrain sur lequel la bague a été déterrée.

L'authenticité et la rareté de ce bijou contribuent tout autant à sa valeur. «À l'époque, chaque bague était unique, et non produite en série comme aujourd'hui. Il n'y aura donc probablement jamais d'autres alliances comme celle-ci», explique David Board. Désormais connu sous le nom de «bague médiévale en diamant Lady Brook», l'objet sera vendu aux enchères le 29 novembre.

Qui sait? Cette bague marque peut-être le début d'une grande lignée de découvertes. David Board, lui, espère bien débusquer d'autres reliques parmi les balles de mousquet et les pièces du roi George Ier.