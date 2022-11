La pauvreté s'aggrave en France: le rapport accablant du Secours catholique

Temps de lecture: 2 min

Moins de 5 euros: c'est ce qu'il reste par jour, selon un rapport du Secours catholique, à près de la moitié (48%) des personnes accueillies par l'association. Le revenu médian des personnes aidées par l'association s'établit à 548 euros par mois en 2021. Les dépenses pré-engagées comme le loyer, les factures d'énergie et celles d'assurances absorbent en moyenne près de 60% du revenu de ces ménages en situation de précarité.

Les mères isolées représentent un quart des ménages rencontrés par le Secours catholique; viennent ensuite les hommes seuls (22,4%), souvent au chômage ou inactifs; et les étrangers représentent 50% des ménages aidés par l'association.

Cette grande pauvreté passe-t-elle sous les radars des politiques? Comment expliquer que tant de personnes ne réclament pas les aides de l'État dont elles peuvent bénéficier? Faut-il augmenter le RSA comme le demande le Secours catholique?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Catherine Tricot de la revue Regards, Neila Latrous de France Info et Stéphane Vernay de Ouest-France, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.