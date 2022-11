La mascotte des JO est la même que celle du RPR, est-ce vraiment un problème?

Temps de lecture: 3 min

Les grands rendez-vous olympiques revêtent toujours une dimension –explicitement ou non– politique. Cette fois, il semble bien que le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) ait fait un clin d'œil involontaire ou inconscient à notre ancien président de la République, Jacques Chirac.

Les deux mascottes des Jeux olympiques (JO) 2024, répondant au nom de «Phryges», ont en tout cas immédiatement rappelé à certains une autre mascotte: celle du Rassemblement pour la République (RPR) de la grande époque, parti qui porta son ancien président au pouvoir.

Depuis que les organisateurs des Jeux olympiques de 2024 ont dévoilé, lundi 14 novembre, les deux mascottes qui accompagneront les olympiades parisiennes, les Phryges ont fait couler beaucoup de salive et d'encre.

Parmi les mécontents, on trouve notamment le député européen Emmanuel Maurel, fondateur de la Gauche républicaine et socialiste, qui pointe dans un billet publié dans Marianne les lieux de fabrication des deux mascottes –92% de ces peluches seront fabriquées en Chine, 8% en Bretagne. La critique repose sur des faits objectifs: le choix du moindre coût de fabrication pour une maximisation des gains pour le comité d'organisation (16 euros de bénéfice sur un prix unitaire de 35 euros). D'autres ont trouvé une ressemblance certaine entre les Phryges et deux clitoris.

