Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'est-ce qu'un touriste ne devrait jamais faire en Thaïlande?»

La réponse de Thomas Verlan:

Pour avoir été en Thaïlande:

1. Prendre la police thaïlandaise pour la police française.

Vous prenez en photo quelque chose alors que c'est interdit, c'est amende et prison –j'ai vu un touriste se faire arrêter immédiatement et embarquer par un policier pour avoir pris une photo près du Bouddha d'émeraude.

Vous foutez le bordel dans la rue, idem, amende et prison. Comme en Chine. Ils ne prennent pas les troubles à l'ordre public à la rigolade comme en France.

2. Se balader sans guide et sans connaître les coutumes locales.

D'une part, la plupart des Thaïlandais ne parlent pas anglais, contrairement à ce que l'on pense. D'autre part, je peux vous dire que les deux Anglaises qui se promenaient court-vêtues le jour de la cérémonie de la mort du roi ont eu beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un de gentil qui leur a dit de vite aller se changer avant qu'il ne leur arrive de sérieux ennuis…

3. Se baigner dans les endroits où il y a un panneau «Danger, risque de crocodiles».

4. Boire l'eau du robinet sans la purifier auparavant.

5. Se promener avec de la drogue sur soi. La peine de mort par injection létale existe encore en Thaïlande.

6. Du tourisme sexuel. C'est placardé sur tous les salons de massage: en gros, «NO SEX».